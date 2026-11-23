Galatasaray'ın 7 Kasım'da 4-3 kazandığı Amed Sportif Faaliyetler maçında sakatlık geçiren Rafael Leao, karşılaşmaya devam edememişti. Portekizli futbolcunun sahalara dönüşünün ocak ayını bulabileceği belirtildi.

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Galatasaray'da sakatlığı bulunan isimlerden Rafael Leao için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 27 yaşındaki Portekizli yıldızın sahara dönüşü ocak ayını bulabilir.

"5-6 HAFTA SAHALADAN UZAK KALACAK"

343 Digital'de konuşan gazeteci Haluk Yürekli, "Leao, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Dönüşü ocak ayını bulabilir" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da 11 maçta 591 dakik sahada kalan Rafael Leao, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

"TEDAVİSİNİ KATAR'DA SÜRDÜRECEK"

Galatasaray'dan geçtiğimiz cuma günü sakat futbolcularının durumu hakkında yapılan açıklamada, "Tedavisine devam edilen Rafael Leao, daha önceden planlandığı üzere tedavi protokolü çerçevesinde kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla 10 günlük bir periyot için Doha Aspetar’da çalışmalarını sürdürecektir" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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