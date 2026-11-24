Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin yıl başından önce Meclis’e sunulacağını açıkladı. Prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin dikkate alınacağını belirten Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde iyileştirme yapılacağını söyledi.

Özetle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yapılacak düzenleme hakkında konuştu.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Yılmaz, yılbaşından önce bir düzenlemeyi Meclis’e sunacaklarını söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz zaten açıkladı. Yıl, bu yıl sonundan önce bir düzenlemeyi meclisimizin takdirine sunacağız. Bu çalışmaları yapıyoruz. Strateji Bütçe Başkanlığımız, Hazine Maliye, Çalışma Sosyal Güvenlik, SGK, bütün kurumlarımızla bu çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmanın esaslarını da aslında paylaştık. Prim gün sayısı ve yaş önemli diye ifade ettik. Farklı yöntemler, farklı alternatifler var. Hepsinde de esas olarak enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapmak ve ama bunu da hakkaniyetle, adaletle, hakkaniyetle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de işte prim gün sayısı ve yaş önemli, unsurlar. Ama henüz, çalışma bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde meclisimizin takdirine sunduğumuzda detaylarını sizler de kamuoyu da öğrenmiş olacaksınız” dedi.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI İKİSİ BİR ARADA MI?

Seyyanen zam ve refah payı, ikisi bir arada mı sorusuna ise Yılmaz, “Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla benim böyle detay teknik analizlere girmem doğru olmaz. O alternatifler netleştikten sonra zaten meclisimize sunulmuş olacak. İşin özünü ama söyleyelim. Özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış” değerlendirmesini yaptı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala