Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM’de konuştu. Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’ndan 8 milyar 555 milyon avro, Çukurova Havalimanı’ndan ise 297 milyon avro gelir elde edeceklerini bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Uraloğlu, havayolu sektörüne ilişkin gelişmeleri anlattı.

“ÜLKEMİZ AVRUPA’DA 3. SIRADA”

Bakan Uraloğlu, “Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefini ortaya koyduk ve büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayımızı 81’den 175’e çıkardık. 247 milyon yolcuyla ülkemiz, Avrupa’da 3., dünyada 7. sıradadır.” dedi.

Havalimanlarından devlete milyarlarca avro gelir

“İKİ AYDA 2 BİN TON KARBON EMİSYONUNU AZALTTIK”

İstanbul Havalimanı’nın açıldığı günden bu yana 490 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, “Yolcu trafiğinde Avrupa’da, küresel bağlantı merkezi olarak ise dünyada birinci sıradadır. 18 Eylül’de İstanbul Havalimanımızın 4. pistini hizmete aldık. Bu yatırımla doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağlarken, yalnızca iki ayda 2 bin ton karbon emisyonunu azalttık.” diye konuştu.

Havalimanlarından devlete milyarlarca avro gelir

İÇ HAT UÇUŞ NOKTASI SAYISI YÜZDE 123 ARTTI

Havalimanı sayısını da 26’dan 58’e çıkararak son 24 yılda iç hat uçuş noktası sayısını yüzde 123 artırdıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz. İnsansız hava araçlarının trafiğini yönetmek için de yeni sistemler kuruyoruz. Ülkemizde aktif İHA pilotu sayısı 1 milyon 859 bini aştı. Türkiye’nin ilk yerli ve millî gözetim radarını Gaziantep’te hizmete aldık. İki yaşındaki Çukurova Havalimanımız açıldığından bu yana 12 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanından 297 milyon avro gelir elde edeceğiz. Antalya Havalimanımızın kapasitesini 35 milyondan 82 milyon yolcuya çıkardık. Bu yatırımın bedeli 1,3 milyar avro; devletimiz ise bu havalimanından 8 milyar 555 milyon avro gelir elde edecek. Deniz üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımız 4 yılda 4,9 milyon, Ordu-Giresun Havalimanımız ise 11 yılda 10,5 milyon yolcuya hizmet verdi.

Havalimanlarından devlete milyarlarca avro gelir

2 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ

Samsun Çarşamba Havalimanı’na yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal kazandırdıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, “Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarımızla havalimanı sayımızı 60’a çıkaracağız. Trabzon’a deniz üzerinde yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa ediyoruz. Aydın’a 2 bin 900 metrelik pisti, 24 bin metrekarelik yeni terminali ve yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle yeni bir havalimanı yapıyoruz.” bilgisini paylaştı.

Havalimanlarından devlete milyarlarca avro gelir

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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