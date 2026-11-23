TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor, Menemen İlçe Stadyumu'nda 1-1 sonuçlanan Menemen FK maçının ardından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, hakem Zorbay Küçük hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

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Türk futbolunda deprem etkisine neden olan bahis soruşturması sürecinde hakemlik kariyerine ara vermek zorunda kalan Zorbay Küçük, 25 Ekim 2025 tarihinden sonra ilk defa resmi bir maçta görev aldı.

34 yaşındaki hakem, Anthony Taylor başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Menemen FK-Şanlıurfaspor karşılaşmasına atandı. Konuk ekip, 1-1 biten müsabakanın ardından Küçük hakkında disiplin soruşturması için TFF'ye başvuru yapıldığını duyurdu.

Zorbay Küçük, "Hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiç bahis oynamadım" demişti.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Şanlıurfaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün oynanan Menemen Futbol Kulübü–Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasında görev yapan hakemlerin kararlarına ilişkin olarak kulübümüz tarafından gerekli incelemeler yapılmıştır.

Karşılaşmanın 67. dakikasında ceza sahası içerisinde rakip takım futbolcusunun topa eliyle açıkça temas ettiği görülmesine rağmen hakem tarafından penaltı kararı verilmemiştir. Söz konusu pozisyon başta olmak üzere, karşılaşmanın farklı dakikalarında yaşanan hatalı kararlar kulübümüz tarafından detaylı şekilde değerlendirilmiştir.

Menemen FK-Şanlıurfaspor maçında krize neden olan pozisyon

Tespit edilen hatalı kararlar, dakika dakika gerekçeleriyle birlikte Merkez Hakem Kurulu'na sunulmak üzere, ilgili hakemler hakkında disiplin soruşturması başlatılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli resmî başvurular yapılmıştır.

Kulübümüz, yaşanan olayların aydınlatılması ve sürecin açıklığa kavuşturulması amacıyla konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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