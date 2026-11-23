Aslan, baykuş, maymun… Çeşit çok, sarmaşıkların arasından gizli tarih çıktı
Kastamonu’da dere ıslah çalışmalarında hayvan figürlerini andıran kayalıklar bulundu. Alanın turizme kazandırılması için çağrı yapan Merkez Mahallesi Muhtarı Yücel Bakırcıalioğlu, “Temizlendikten sonra buralarda aslan, maymun, baykuş, değişik çekiç, insan ve hayvanları andıran figürler meydana çıkmıştır. Bundan dolayı eskiden bu bölgede yaşantı olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Aşağı Arslanlı köyü ile Seydiler ilçesi arasında kalan Turplar Deresi'nde yapılan ıslah çalışmalarında ortaya çıkan görüntü şaşırttı.
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Vadideki sarmaşıkların arasından hayvan ve insan figürlerine benzetilen kayalar ortaya çıktı. Kayalar üzerindeki doğal oluşum olan oyuklar ve mağaralar da dikkat çekti.
HAYVAN FİGÜRLERİ ORTAYA ÇIKTI
Vatandaşlar, bölgenin turizme kazandırılması için çağrıda bulunurken, Merkez Mahallesi Muhtarı Yücel Bakırcıalioğlu, şöyle konuştu:
Burası Turplar Deresi mevkisi olarak bilinir. Rivayete göre bu bölgede Seyyid Zülfikar Hazretleri yaşamıştır. Onun türbesi bulunmaktadır. Seyyid Zülfikar Hazretleri'nin türbesi olması hasebiyle bu bölgede çok eski uygarlıklar bulunmuştur. Seyyid Zülfikar Hazretleri de buraları Bizanslılardan kurtarmak için şehit düşmüştür. Bu bölgede çok antika eserler çıkmıştır. Geçtiğimiz yıl Turplar Vadisinde Devlet Su İşleri tarafından çalışma yapılmıştır. Çalışmadan sonra bölgede bulunan sarmaşıklar temizlenmiştir. Dere ıslahının tamamlanmasıyla burada bulunan kayalıklarda aslan, baykuş gibi hayvan figürleri ortaya çıktı. Buranın projelendirilip turizme açılmasını talep ediyoruz.
"ESKİ YERLEŞİM BÖLGESİ OLABİLİR"
Turplar Vadisinde ortaya çıkan figürlerin daha önce sarmaşıklar sebebiyle görülmediğini belirten Bakırcıalioğlu, "Temizlendikten sonra buralarda aslan, maymun, baykuş, değişik çekiç, insan ve hayvanları andıran figürler meydana çıkmıştır. Bundan dolayı eskiden bu bölgede yaşantı olduğunu tahmin ediyoruz. Onun için çalışma yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.