Bolu'da üniversite-sanayi işbirliğinde kanamayı yavaşlatıp iyileşmeyi hızlandıran antibakteriyel ve termal kumaşlar, üretildi. Farklı mevsim koşullarına uyum sağlayan yün, pamuk ve sentetik lif bileşenleriyle üretilen 24 çeşit kumaşın güvenlik, sağlık ve ekstrem spor alanlarında kullanılması öngörülüyor.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve YÜNSA AR-GE Merkezi işbirliğinde hazırlanan "Kitosan Lifi ile Doğal ve Sentetik Liflerden Hemostatik, Anti-İnflamatuar ve Antibakteriyel Özellikli Gümüş İçerikli Kumaşların Geliştirilmesi" projesi, "TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

24 ÇEŞİT KUMAŞ ÜRETİLDİ

Projede, kanamayı yavaşlatan (hemostatik), gümüş içeriğiyle mikropları ve mantarları öldüren (antibakteriyel), yara iyileşmesini hızlandıran (wound healing activity) ve termal konfor özelliği bulunan 24 çeşit kumaş üretildi.

Kumaşlar üniversite bünyesinde, özel laboratuvarlarda ve uluslararası ölçekli firmalarda test edildi. Kumaşlar, 300 saniye olan kanamanın durma süresini 60-100 saniyeye kadar indirebiliyor.

Dünyada ilk! Türkiye’de üretildi, öncelik asker ve polislere verilecek, kanamayı yavaşlatıp hızlı iyileştiriyor

ASKER VE POLİSE ÖZEL

Kumaşların asker ve polislerin ihtiyaçlarının dikkate alınarak geliştirildiğini belirten BAİBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Hakan Kurt, şöyle konuştu:

Şu anda elde ettiğimiz kumaşlarda süper ince yün lifi ile bizim özel lifimiz bir araya gelmiş oldu. Ayrıca gümüşü de bu yapıya dahil ettik. Böylece farklı özellikleri bir arada taşıyan kumaşlar elde ettik. Sıcak bölgelerde görev yapan asker ve polislerimiz için yaz aylarında serinlik hissi veren kumaşlar geliştirdik. Muhtemel yaralanma durumunda bu kumaşların kanamayı yavaşlatmasını, antibakteriyel etkiyle mikroorganizmaların etkisini azaltmasını ve yara iyileşme sürecini başlatmasını hedefliyoruz. Erzurum ve Kars gibi kış şartlarının ağır olduğu bölgelerde görev yapan personelimiz için de 5 dereceye kadar sıcaklık hissi sağlayabilen kumaşlar üzerinde çalıştık.

Kurt, hastaların uzun süre yatakta kalması ve vücut sıvılarının yatak bileşenleriyle temas etmesinin enfeksiyon riskini artırabildiğine değinerek, geliştirilen kumaşların hastane kıyafetleri, yatak örtüleri ve hasta giysilerinde kullanılmasını planladıklarını kaydetti.

Dünyada ilk! Türkiye’de üretildi, öncelik asker ve polislere verilecek, kanamayı yavaşlatıp hızlı iyileştiriyor

“İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRICI ÖZELLİK TAŞIYOR”

Kumaşların antibakteriyel özelliklerini güçlendirmek için gümüşten yararlandıklarını söyleyen Kurt, şöyle konuştu:

"Gümüş tarih boyunca özellikle suyun dezenfeksiyonunda kullanılmış bir madde. Biz de kumaşlarımızı gümüşle destekledik. Yaklaşık yüzde 1 ile 2 oranında kullanılan gümüş sayesinde yaraların enfeksiyon kapmasının önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca kullandığımız iplikler, yara iyileşme sürecini hızlandırıcı özellik taşıyor."

Dünyada ilk! Türkiye’de üretildi, öncelik asker ve polislere verilecek, kanamayı yavaşlatıp hızlı iyileştiriyor

EKSTREM ALANDA DA KULLANILABİLİR

Prof. Dr. Kurt, kumaşların dağcılık ve motor sporları gibi yaralanma riskinin yüksek olduğu alanlarda da kullanılabileceğine işaret ederek, özellikle sağlık kuruluşlarına ulaşmanın zaman aldığı bölgelerde bu ürünlerin önemli avantaj sağlayabileceğine dikkati çekti.

Dünyada ilk! Türkiye’de üretildi, öncelik asker ve polislere verilecek, kanamayı yavaşlatıp hızlı iyileştiriyor

BU KUMAŞLAR, DÜNYADA İLK

Kurt “Önceliğimiz, askerlerimiz ve polislerimiz için özellikle savunma sanayisinde görev yapan personelin kullanabileceği ürünleri ortaya çıkarmak. İkinci aşamada hastaneler için tasarladığımız ürünler, üçüncü aşamada ise ekstrem sporculara yönelik çalışacağız. Bu kumaşlar, dünyada ilk defa bu özellikleri bir arada sunan çalışmalar arasında yer alıyor” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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