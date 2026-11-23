Vize randevularını bot yazılımlarla ele geçirip yüksek ücretlere satan aile boyu çetenin Trump’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen ve sunucu Hayrettin ile de iletişime geçtiği ortaya çıktı. Çete liderinin kardeşinin Özmen’i arayıp reklam karşılığı vize teklifi yaptığı öğrenilirken, Hayrettin’in ise çete ile reklam iş birliği yapıp, 10 kişilik davetiye ve kulis ziyareti sözü verdiği belirlendi.

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Çilek Vize soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 adreste arama yapılmış, 37 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerin vize başvuru sistemlerindeki randevuları bot yazılımlar aracılığıyla ele geçirdiği, ardından bu randevuları yüksek ücretlerle müşterilere sattığı tespit edilmişti.

AİLE BOYU ŞEBEKE

Şüpheliler arasında Durgut ailesinin yapılanmayı oluşturduğu, toplam 10 milyonu aşkın işlem gerçekleştirdiği belirlenmişti. Şirketin kurucusu olduğu belirtilen Mertcan Durgut'un kardeşi Harun Durgut'un randevu kotalarını takip ettiği, kız kardeşi Sena Durgut'un Ankara üzerinden garantili vize pazarlaması yaptığı, baba Seçkin Durgut'un hesabından 6,3 milyon lira nakit çekildiği öğrenilmişti.

Mertcan Durgut

İKİ İSİM DE TANIDIK

Çilek Vize soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut’un haberine göre, şebekenin dosyasında tanıdık iki isme rastlandı.

‘Trump’ın kızıyım’ diyen Necla, sunucu Hayrettin… Vize çetesinin dosyasından iki ünlü isim çıktı! Telefonda şaşırtan teklif

REKLAM KARŞILIĞI VİZE TEKLİFİ

Soruşturma dosyasındaki telefon dinleme kayıtlarına göre, örgüt lideri Mertcan Durgut'un kız kardeşi ve vize uzmanı Sena Durgut, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olduğunu iddia ederek sosyal medyada gündem olan Necla Özmen ile de iletişim kurdu. Necla Özmen'e reklam karşılığı vize teklif etti.

Necla Özmen

Necla Özmen’i arayan Sena Durgut, numarasını bir muhabirden aldığını söyleyerek tanıtım videosu için iş birliği teklifinde bulundu. 1 dakika 59 saniye süren görüşmede Özmen, sektörde bilgisi olmadığını belirterek konuyu bilen bir kişiye yönlendirmek istedi.

‘Trump’ın kızıyım’ diyen Necla, sunucu Hayrettin… Vize çetesinin dosyasından iki ünlü isim çıktı! Telefonda şaşırtan teklif

1 DAKİKALIK GÖRÜŞMEDE NE KONUŞTULAR?

Durgut, talkshow sunucusu Hayrettin Onur Karaoğuz'un şirketle olan reklam iş birliğini hatırlattı. Durgut ile Özmen arasında şu diyalog gerçekleşti:

Necla Özmen: Evet evet, Hayrettin abi şey yapmıştı sizinle reklam.

Sena Durgut: Evet evet, çok da seviyoruz biz Hayrettin Bey'i. Sağ olsun dün bizim ofisteydi. Daha güzel, tatlı bir video çekeceğimize inanıyorum. Ama bir vize başvurusu isterseniz onu da yaparız Amerika'ya... İsterseniz sizin yönlendirdiğiniz arkadaşla da görüşebilirim ya da sizinle de görüşebilirim, vize başvurusu karşılığı da olabilir.

Necla Özmen: İstiyorum da, yaparsanız sevinirim... He tamam, ben bir onunla görüşeyim de ama vize verirler mi bilmiyorum ki, bankada para istiyorlar.

istiyorlar. Sena Durgut: Şöyle inanın, bugün kim olursa olsun iş adamına da garantisi yok, çünkü konsolosluğun inisiyatifinde. Ama güzel bir dosya hazırlanırsa size sağlıklı bir süreç işlenir, bu konuda şüpheniz olmasın.

‘Trump’ın kızıyım’ diyen Necla, sunucu Hayrettin… Vize çetesinin dosyasından iki ünlü isim çıktı! Telefonda şaşırtan teklif

TAKİPÇİSİ YÜKSELDİ DİYE ULAŞMIŞ

Sena Durgut, savcılık sorgusunda Necla Özmen ile olan görüşmesine dair ifadesinde Özmen'e takipçi etkileşiminin yüksekliği nedeniyle ulaştığını, reklam videosu karşılığında Amerika vize randevusu önerdiğini ancak anlaşmanın sonuçlanmayıp askıda kaldığını söyledi.

‘Trump’ın kızıyım’ diyen Necla, sunucu Hayrettin… Vize çetesinin dosyasından iki ünlü isim çıktı! Telefonda şaşırtan teklif

SUNUCU HAYRETTİN İLE TANITIM

Öte yandan Çilek Vize soruşturması kapsamında oyuncu ve sunucu Hayrettin Onur Karaoğuz'un örgütle olan irtibatı ve tanıtım faaliyetleri de incelendi. Değerlendirmeye göre şebeke, kamuoyunda güvenilir bir kurumsal imaj oluşturmak için tanınmış isimleri kullandı. Bu kişilere vize ve randevu süreçlerinde öncelik veya kolaylık sağlayarak geniş kitleleri kendi ağına çekmeyi hedefledi. Karaoğuz'un da şirketin tanıtım videolarında yer aldığı öğrenildi.

Hayrettin Onur Karaoğuz

10 KİŞİLİK DAVETİYE SÖZÜ

Sunucu Hayrettin ile örgütün fiili yöneticilerinden Harun Durgut arasındaki görüşmelerde Durgut'un, Karaoğuz'un turne programına göre parmak izi randevusu ve evrak işlemlerini hızla çözmeyi taahhüt ettiği, Karaoğuz'un Bursa'daki gösterisi için 10 kişilik davetiye ve kulis ziyareti sözü aldığı ortaya çıktı. Durgut savcılık ifadesinde bu görüşmeyi standart bir vize danışmanlığı süreci olarak savundu.

‘Trump’ın kızıyım’ diyen Necla, sunucu Hayrettin… Vize çetesinin dosyasından iki ünlü isim çıktı! Telefonda şaşırtan teklif

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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