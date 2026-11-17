Çilek Vize soruşturmasının yeni detayları ortaya çıktı. Durgut ailesinin merkezinde yer aldığı şebekenin sahte şube ve hayali markalar kurarak 2,84 milyar liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şebekenin Schengen ve ABD randevularını 100 dolara, İngiltere randevularını 50 euroya sattığı iddia edilirken, şebeke yazılımcısının bot programıyla tek seferde 38 randevu aldığına ilişkin mesaj da ortaya çıktı. Aile boyu vurgunun detayları...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Çilek Vize soruşturmasında ortaya çıkan detaylar, milyarlarca liralık para trafiğinin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme getirdi.

6 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 adreste arama yapıldı, 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, vize başvuru sistemlerindeki randevuları bot yazılımlar aracılığıyla ele geçirdiği, ardından bu randevuları yüksek ücretlerle müşterilere sattığı belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerden 37'si tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tek seferde 38 randevu, 15 bin euroya garantili vize! Aile boyu şebekenin yöntemleri deşifre oldu

HAYALİ MARKALARLA MÜŞTERİ TOPLADILAR

Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut’un haberine göre şebeke sahte şirket ağı kurdu. Kurumsal ve geniş çaplı bir firma izlenimi oluşturmak amacıyla ticaret sicilinde kaydı bulunmayan şubeler sosyal medya üzerinden aktif gösterildi.

Merkezi Bursa'da bulunan Çilek Grup Danışmanlık'ın Ankara, İzmir, Balıkesir, Beylikdüzü, Bakırköy, Mardin, Antalya ve İstanbul'da şubeleri varmış gibi tanıtım yaptığı, ancak bu adreslerin resmi kayıtlarda karşılığının bulunmadı tespit edildi.

Mertcan Durgut

Şebekenin yalnızca Çilek Vize ismini kullanmadığı, denetimlerden ve müşteri şikayetlerinden kaçınmak amacıyla "Saferina Vize" ve "Nomadia Tour" gibi ticaret sicilinde kaydı bulunmayan farklı markalar da oluşturduğu öğrenildi.

DURGUT AİLESİ BAŞROLDE

Dosyada, şirketin kurucusu ve tek yetkilisi olduğu belirtilen, firari durumdaki Mertcan Durgut'un yapılanmayı yönettiği iddiasına yer verildi. Resmiyette ortaklıktan ayrılmış görünen kardeşi Harun Durgut'un ise sahadaki işlemleri ve randevu kotalarını takip ettiği, çalışanlara doğrudan talimat verdiği öne sürüldü.

Tek seferde 38 randevu, 15 bin euroya garantili vize! Aile boyu şebekenin yöntemleri deşifre oldu

DOLANDIRICILIK KAYDI VAR

Kız kardeş Sena Durgut'un da özellikle Ankara üzerinden garantili vize pazarlaması yaptığı ve müşteri ödemelerinin bir bölümünün kendi hesaplarında toplandığı iddia edildi. Sena Durgut'un geçmişte dolandırıcılık, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından kaydının bulunduğu aktarıldı.

Dosyadaki mali incelemelerde, ailenin babası Seçkin Durgut'un hesabından 6,3 milyon lira nakit çekildiği bilgisi de yer aldı.

GARANTİLİ VİZE 15 BİN EURO

Soruşturma kapsamında incelenen WhatsApp yazışmalarında, şüphelilerin müşterilerden talep ettiği ücretler de ortaya çıktı. Standart vize danışmanlık hizmetinin 450 euro olduğu belirtilirken, garantili Yunanistan vizesi için 5 bin euro, Bulgaristan vizesi için 8 bin euro istendiği tespit edildi. 3 ile 5 yıllık garantili Macaristan vizesi için talep edilen ücretin ise 10 bin ile 15 bin euro arasında değiştiği belirlendi.

Tek seferde 38 randevu, 15 bin euroya garantili vize! Aile boyu şebekenin yöntemleri deşifre oldu

MÜŞTERİLERE SES TALİMATI

Dosyada yer alan iddialara göre Harun Durgut, çalışanlara garantili vize işlemlerini yazılı olarak paylaşmamaları ve müşterilere sesli şekilde anlatmaları yönünde talimat verdi.

TEK SEFERDE 38 RANDEVU ALDI

Şebekenin randevu sistemlerini ele geçirmek için kullandığı yazılımlara ilişkin ayrıntılar da soruşturma dosyasına girdi. Yazılımcı Bünyamin Çalışkan'ın farklı ülkelere yönelik vize randevularını takip etmek amacıyla bot programları hazırladığı belirlendi.

Çalışkan'ın el konulan telefonunda yapılan incelemelerde, WhatsApp ve Telegram üzerinden çok sayıda ülkeye ait vize grupları kurduğu veya yönettiği ortaya çıktı.

Tek seferde 38 randevu, 15 bin euroya garantili vize! Aile boyu şebekenin yöntemleri deşifre oldu

10 MİLYON 379 BİN 347 LİRA GİRİŞ

Dosyaya yansıyan yazışmalarda Çalışkan'ın, "38 tane randevuyu tek seferde aldım" sözleriyle elde ettiği randevularla övündüğü görüldü. Şüphelinin Schengen vize randevularını kişi başı 70 ila 100 euro, ABD randevularını öne çekme işlemlerini 80 ila 100 dolar, İngiltere randevularını ise 50 euro karşılığında sattığı iddia edildi. MASAK incelemesine göre Çalışkan'ın hesaplarına 1.176 işlemle toplam 10 milyon 379 bin 347 lira giriş gerçekleşti.

Tek seferde 38 randevu, 15 bin euroya garantili vize! Aile boyu şebekenin yöntemleri deşifre oldu

AKREDİTE ACENTELERİN KOTALARI DA KULLANILDI

Soruşturma dosyasındaki şüpheli ifadelerine göre, Yunanistan gibi ülkelere yönelik vize randevularının alınmasında resmi akredite acentelerin kotalarından da yararlanıldı. Bursa'da faaliyet gösteren Seven Go ve Gezinomi gibi acentelerin kotalarının işlem başına 200 euro karşılığında kullanıldığı, başvuruların bu şirketler üzerinden gerçekleştirilerek müşterilere içeriden randevu alınmış izlenimi verildiği öne sürüldü.

ŞİRKET HESABINA 17 BİN, ŞAHSİ HESABA 500 BİN LİRA

Mali inceleme raporlarında yer alan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise müşteri ödemelerinin dağılımı oldu. İddiaya göre, resmi bir işlem görüntüsü oluşturmak amacıyla müşteriden alınan hizmet bedelinin yalnızca 17 bin liralık kısmı şirket hesabına yatırıldı. Kalan 500 bin liranın ise "Vize Bedeli" açıklamasıyla doğrudan şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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