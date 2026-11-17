Sözcü TV'ye operasyon! Polis ekipleri kanal binasında, kayyum atandı
Sabah saatlerinde operasyon düzenlenen Sözcü TV binasında polis ekipleri arama başlattı. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alınırken, kanala TMSF tarafından kayyum atandı.
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Sözcü TV'ye sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alınırken, kanala TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi.
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