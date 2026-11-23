Türkiye'nin eğitim çınarı, 97 yaşındaki emekli öğretmen Zeliha Korkmaz, yeni öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. Korkmaz “Eğitimci kişinin yarınki dersini bir gün evvelden, bir hafta evvelden hazırlaması lazım” dedi. Söğüt köyünde yatılı okuyan ilk kız çocuk olduğunu belirten Korkmaz, Köy Enstitüsünden mezun olduğunu belirtti.

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1945 yılında başladığı öğretmenlik mesleğine 36 yıl hizmet verdikten sonra emekli olan 97 yaşındaki Zeliha Korkmaz, mesleğini nasıl sürdürdüğünü anlattı. Muğla’da yaşayan Türkiye'nin en yaşlı eğitimcileri arasında yer alan eğitim çınarı, yeni öğretmenlere de tavsiyelerde bulundu.

36 YILLIK MESLEK SEVGİSİ

1929 yılında Marmaris Söğüt köyünde dünyaya gelen Zeliha Korkmaz, ilkokulu bitirir bitirmez Antalya Aksu Köy Enstitüsünde yatılı olarak okudu. Eğitimini tamamladıktan hemen sonra 1945 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesinde öğretmenlik yaşamına adım attı. 36 yıllık meslek yaşamını Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk İlkokulunda tamamladı. Dikiş, örgü, boyama ve resim kurslarına katılan Korkmaz, çeşitli sertifikalar da aldı.

Türkiye'nin eğitim çınarı 97 yaşında! İlkleri yaşayan Zeliha Korkmaz’ın sevgi dolu hikayesi

“KÖYDE İLK OKUYAN KIZ BENİM”

Korkmaz, köyünde yatılı olarak okuyan ilk kişinin kendisi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Marmaris'in Söğüt köyünde 10 çocuklu bir ailenin beş numarasıyım. İlkokulu bitirdim bitiremedim, daha köy enstitüleri falan yoktu. Tam ilkokulu bitirdik, Köy Enstitüleri açıldı. Sadece İzmir Kızılçullu vardı, öğretmen okulu olarak. Daha sonra Türkiye'nin 18 yerinde birden açıldı. Daha önce, bizden önce gidenler Muğla İzmir Kızılçullu'ydu. Bizi Antalya'ya verdiler. Söğüt köyünde ilk defa kız olarak okumaya çıkan, köyünden çıkan yatılı okuyan benim.

Türkiye'nin eğitim çınarı 97 yaşında! İlkleri yaşayan Zeliha Korkmaz’ın sevgi dolu hikayesi

“ŞANS MI, KURA MI BİLMİYORUM”

Köy Enstitüsünden mezun olmadan öğretmenlik yapacakları yerlerin hazır olduğunu belirten eğitim çınarı Korkmaz, "Mezun olduktan sonra o zaman öğretmene ihtiyaç çoktu. Zaten daha biz gelmezden altı ay evvel yerlerimiz belliydi. Ben Marmaris Orhaniye köyünde öğretmenlik yaptım. Beş kızdan biri öğretmenimin kızıydı zaten, kızını Söğüt'e yanına aldı. Biri şans mı, kura mı artık bilmiyorum, Marmaris Taşlıca köyüne gitti, biri Bayır'a geldi, biri Bozburun'a geldi. Ben en çok uzak Orhaniye'ye geldim. Marmaris Orhaniye'ye geldim. Ondan sonra oradan ayrıldım. Kötekli'ye geldim. Vallahi unuttum kaç yıl, beş altı yıl da galiba Kötekli'de yaptım. Ondan sonra Merkez Atatürk İlkokuluna tayinim çıktı. 24 yıl da Atatürk İlkokulunda öğretmenlik yaptım. Oradan emekli oldum" dedi.

Türkiye'nin eğitim çınarı 97 yaşında! İlkleri yaşayan Zeliha Korkmaz’ın sevgi dolu hikayesi

YENİ ÖĞRETMENLERE TAVSİYE

Korkmaz günümüz eğitimcilerine ise şu tavsiyelerde bulundu:

Şimdi şöyle, bir eğitimci olarak eğitimci kişinin yarınki dersini sınıf üzerinde konuşursak, bir gün evvelden, bir hafta evvelden hazırlaması lazım. Mesela bugünkü üniteyle ilgili değil de bir hafta sonraki üniteyle ilgili bir konu geçiyor. O konuyu öğretmenin not alması lazım.

Türkiye'nin eğitim çınarı 97 yaşında! İlkleri yaşayan Zeliha Korkmaz’ın sevgi dolu hikayesi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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