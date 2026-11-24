Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, “Kalkınma Yolu’nun ülkemizdeki 78,5 milyar dolarlık yatırımla 10 yılda ekonomimize 61,5 milyar dolar katkı sağlamasını ve üretim ile lojistik merkezlerinin konumlandırılmasıyla yıllık ortalama 71 bin istihdam oluşturmasını öngörüyoruz” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Sunumunda Kalkınma Yolu’nu anlatan Bakan Uraloğlu, Doğu-Batı bağlantıları için Orta Koridor’u güçlendirirken, Kuzey-Güney’de Basra Körfezi’ni Irak’taki Fav Limanı’ndan Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu’nu da hayata geçirdiklerini söyledi.

Kalkınma Yolu ile 10 yılda 61,5 milyar dolar gelir! Bakan Uraloğlu açıkladı: Irak kesimi Türk müteahhitlerce yapılacak

“71 BİN İSTİHDAM ÖNGÖRÜYORUZ”

Uraloğlu, şöyle konuştu:

Kalkınma Yolu’nun ülkemizdeki 78,5 milyar dolarlık yatırımla 10 yılda ekonomimize 61,5 milyar dolar katkı sağlamasını ve üretim ile lojistik merkezlerinin konumlandırılmasıyla yıllık ortalama 71 bin istihdam oluşturmasını öngörüyoruz. İmzaladığımız anlaşmayla Irak kesimi Türk müteahhitlerce yapılacak. Kalkınma Yolu’nu enerji güvenliğimize de katkı sağlayan çok boyutlu bir proje hâline getirecektir.

URALOĞLU, YARIN BAĞDAT’A GİDECEK

Bakan Uraloğlu ayrıca yarın Irak’ın başkenti Bağdat’a gidecek. Bakan Uraloğlu, Bağdat Uluslararası Fuar Alanı’nda düzenlenecek ITL Iraq Expo 2026’nın açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Kalkınma Yolu ile 10 yılda 61,5 milyar dolar gelir! Bakan Uraloğlu açıkladı: Irak kesimi Türk müteahhitlerce yapılacak

Ulaştırma, havacılık, lojistik ve altyapı sektörlerinin temsilcilerini bir araya getirecek etkinlik kapsamında 2. Irak Ulaştırma Sektörü Forumu da düzenlenecek. Bakan Uraloğlu, etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek Kalkınma Yolu Paneli’nde de konuşacak. Panelde Uraloğlu’nun yanı sıra Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Haseni ile uluslararası kuruluşların ve özel sektörün temsilcileri de yer alacak.

Kalkınma Yolu ile 10 yılda 61,5 milyar dolar gelir! Bakan Uraloğlu açıkladı: Irak kesimi Türk müteahhitlerce yapılacak

Bakan Uraloğlu’nun Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı ile görüşmesi de bekleniyor. Uraloğlu’nun ayrıca Irak İletişim Bakanı Mustafa Sened ve Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Haseni ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Kalkınma Yolu ile 10 yılda 61,5 milyar dolar gelir! Bakan Uraloğlu açıkladı: Irak kesimi Türk müteahhitlerce yapılacak

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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