TL’yi desteklemek için stopaj indirimi beklentileri dile getirilirken; mevcut uygulamada 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda yüzde 17,5 kesinti uygulanıyor. TL mevduatta yüzde 37 civarında seyreden yıllık brüt getiri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 100 bin TL'nin net kazancı 30 bin 525 TL oluyor. Stopajın yüzde 15'e indirilmesi durumunda ise net kazanç 31 bin 450 TL'ye çıkıyor. İlk seçenekte %0,58 olan reel getiri, ikinci seçenekte %1,30…

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Türk lirası tasarruflarını desteklemeye yönelik stopaj indirimi beklentileri yeniden gündeme geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türk lirasına talebin desteklenmesi amacıyla yeni adımların değerlendirilebileceğini belirterek, politika faizinin yanı sıra makroihtiyati ve likidite araçlarının da kullanılabileceğini söyledi. Karahan, stopaj düzenlemelerinin de ilgili kurumlarla eş güdüm içinde ele alınabileceğini ifade etti.

Türk lirasına talepte zayıflama görülmesi durumunda bunun enflasyon görünümüne etkisinin değerlendirileceğini aktaran Karahan, politika faizinin temel araç olmaya devam edeceğini vurguladı. İhtiyaç hâlinde diğer araçların da devreye alınabileceğini belirten Karahan, TL tasarrufları destekleyecek vergi düzenlemelerinin muhtemel seçenekler arasında bulunabileceğine işaret etti.

GÜNCEL STOPAJ ORANLARI

TL mevduat hesaplarında elde edilen gelirlere uygulanan stopaj oranı, 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 17,5, 6 ay ile 1 yıl arasındaki hesaplarda yüzde 15, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu oranlar, 9 Temmuz 2025'te yürürlüğe giren düzenlemeyle artırılmıştı. Önceki uygulamada 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj kesintisi yapılıyordu.

Haziran 2026'da gerçekleştirilen son düzenlemeyle mevcut oranlar değiştirilmedi. Uygulama süresi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

Mevduatta stopaj senaryoları! 100 bin TL’nin getirisi ne olacak?

MEVDUATIN YÜZDE 61'İ TL

Bankacılık sektöründe TL mevduatın toplam içindeki payı yüzde 61'e yakın seviyede bulunuyor. BDDK'nın 12 Kasım 2026 tarihli son haftalık verilerine göre toplam mevduat 32,58 trilyon TL seviyesinde. Bunun 19,86 trilyon TL'lik kısmı TL, 12,71 trilyon TL'lik bölümü ise yabancı para mevduatından oluşuyor.

Böylece toplam mevduat içinde TL'nin payı yüzde 60,97, döviz mevduatının payı ise yüzde 39,03 olarak hesaplanıyor. Başka bir ifadeyle bankalardaki her 100 liralık mevduatın yaklaşık 61 lirası TL, 39 lirası yabancı para cinsinden tutuluyor.

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DÖVİZDE SON DURUM

Öte yandan TCMB verileri, yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) son haftalarda yükselişe işaret ediyor. 6 Kasım ile sona eren haftada DTH hesaplarında 3,3 milyar dolarlık artış yaşanırken, 13 Kasım haftasında yükseliş devam etti ve 1,54 milyar dolarlık ilave artış kaydedildi. Böylece toplam DTH büyüklüğü 228,64 milyar dolara çıktı. Özellikle tüzel kişilerin döviz alımlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor.

Mevduatta stopaj senaryoları! 100 bin TL’nin getirisi ne olacak?

100 BİN TL'NİN GETİRİSİ…

Piyasada kısa vadeli TL mevduat/kâr payı oranları yüzde 37 civarında bulunuyor. Yıllık brüt yüzde 37 getiri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 100 bin TL'lik mevduatta yüzde 17,5 stopaj kesintisi uygulandığında, (bütün şartların aynı kaldığı varsayılarak) net kazanç 30 bin 525 TL'ye ulaşıyor. Böylece anapara dâhil toplam tutar 130 bin 525 TL oluyor.

Stopajın yüzde 15'e indirilmesi hâlinde ise net getiri yüzde 31,45'e yükseliyor. Bu durumda 100 bin TL'nin yıllık net kazancı 31 bin 450 TL'ye, toplam tutarı 131 bin 450 TL'ye çıkıyor. İki senaryo arasındaki fark 925 TL olarak hesaplanıyor.

ENFLASYONA KARŞI KORUMA

Mevduatın nominal getirisi ile enflasyondan arındırılmış kazancı arasındaki fark da dikkat çekiyor. Mevcut yıllık TÜFE oranı (yüzde 29,77) dikkate alındığında, yüzde 17,5 stopaj uygulamasında mevduatın reel getirisi yaklaşık yüzde 0,58 seviyesinde kalıyor. Stopajın yüzde 15'e düşürülmesi durumunda ise reel getiri yüzde 1,30'a yükseliyor.

Her iki senaryoda da birikimler enflasyona karşı korunuyor. Ancak mevcut durumda reel getirinin çok daha sınırlı olduğu görülüyor.

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