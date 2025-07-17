ABD'den 2 kritik veri geldi, altın fiyatları son 1 haftanın dibini gördü!

Altın fiyatlarında son dakika! 17 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.286 TL’yi test ederek, 10 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dün en yüksek 3.377 doları test eden ons altın da bugün 3.310 dolara kadar çekildi. Onstaki bu düşüş, gram fiyatını aşağı çekti. ABD’de perakende satışlar beklentileri aştı. İşsizlik maaşı başvuruları ise tahminlerin altında aldı. Pozitif veriler ile FED’e dair faiz indirimi beklentileri zayıfladı ve altında yön aşağı döndü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Dünkü işlemlerde FED Başkanı Powell’ın görevden alınacağı iddialarıyla 4.370 TL’yi test eden ve tarihî zirve seviyeye oldukça yaklaşan gram altın, bugün ivme kaybederek son 1 haftanın en düşük noktasını gördü. Gram fiyatı, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle 4.300 TL’nin altına geriledi.

17 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

Spot piyasada işlem gören 17 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.286 TL’yi test ederek, 10 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. TSİ 16:45 sıralarında işlemler 4.295 TL’ye yakın seviyelerden devam ediyor.

ONS ALTIN %1 GERİLEDİ

Bu arada dün en yüksek 3.377 doları test eden ons altın da bugün en düşük 3.310 doları gördü. Onsta da akşam saatlerinde 3.315 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Günlük değer kaybı yüzde 1’e yakın seyrediyor. Onstaki bu düşüş, gram fiyatını da aşağı çekti.

ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ?

ABD’den bugün gelen iki veri, ekonomiden pozitif sinyaller verdi. Buna göre;

-ABD’de perakende satışlar geçen ay %0,1’lik artış beklentisine karşılık %0,6 arttı.

-İşsizlik maaşı başvuruları da 233 bin beklentiye karşılık 228 bin kişi olarak gerçekleşti.

Veriler, istihdam piyasasında canlılığa ve harcamalarda artışa işaret etti. Böylece FED’e dair faiz indirimi beklentileri zayıfladı ve altında yön aşağı döndü.

Bu hafta ABD TÜFE verisi de beklentileri aşarak, FED’in “sıkı duruşunu” desteklemişti.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons altında 3.310 doların kritik destek olduğunu, bu desteğin aşağı yönlü kırılması ve altında kalıcılık halinde satış baskısının artabileceğini aktarıyor. Daha pozitif fiyatlamalar için ise 3.370 dolar direncinin aşılması gerektiği belirtiliyor. 1 Ağustos’ta ABD’nin tarifeler için verdiği sürenin sona ereceği, piyasaların da bu konuyu takip edeceği ifade ediliyor.