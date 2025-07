"Acele edin" diyerek uyardı! İslam Memiş'ten altın için kritik tahmin

İslam Memiş, ikinci yükseliş trendine geçen altınla ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu. "Altın almak için geç kalmayın" diyen Memiş, tarih verip dinlenme sürecinin bittiğini ifade etti. Jeopolitik gerilimin Bitcoin satışlarına neden olacağını bunun da altına yüzde 3'lük yansıması olacağını ifade eden uzman isim "Eli kulağında" yorumunu yaptı.

Ortadoğu'da gerilim yeniden yükseldi, yatırımcılar uzman isimlerin ağzından çıkacaklara kilitlendi. Özellikle düşüş trendinin ardından yeniden yükselişe geçen altının geleceği merak konusu oldu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurundan altına kadar pek çok konuda tahminlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

Ortadoğu'da işler oldukça kızıştı. Yani burada jeopolitik gerilim tekrar tırmandı ve küresel piyasalara mutlaka bir etkisi olacak. Ve son iki gündür açağı işlem yapmayın, kaldıraçlı işlem yapmayın ve Türk ordusuna vurgu yaparak dünyanın en güçlü ordusu diye çeşitli uyarılarım oldu. Şimdi genel bir kapanış nasıl yaptık? Ortadoğu'da özellikle Suriye'ye karşı İsrail'in saldırısıyla piyasalar etkilenir mi? Nasıl etkilenir? Özellikle bütün enstrümanlarda hangi bant aralıklarını takip etmeliyiz? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.

Kıymetli arkadaşlar, Borsa İstanbul 100 endeksi 10.121 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Suriye'deki yaşanan İsrail saldırısı bizim borsamızı etkiledi ve dolayısıyla %1 civarında bir satış olduğunu gözlemliyoruz. Yine takip ettiğimiz bant aralığı kısa vade için değişmedi. Değişen bir şey yok. Aşağıda 9.800 puan seviyesi var. Yukarıda 10.800 puan seviyesi var. Bu bant aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğiz.

Kısa vade nedir? 4 haftalık süreci bahsediyorum. 9800 10.800 puan aralığını yine takip etmeye devam ediyoruz. Yıl sonuna baktığımız zaman yine 11.800 12.000 puan seviyelerini telaffuz edebiliriz.

Ancak kısa vadede yine jeopolitik gerilim fiyatlamasıyla 10.000- 1000 puan seviyesinin altına sarkan bir endeks karşımızda olabilir. O yüzden 9800 destek seviyesi ile alakalı öngörüm yine geçerliliğini korumaya devam ediyor.

DOLAR-EURO'DA BEKLENTİ NE?

Dolar stabil 40 lira seviyesinin üzerine yerleşti. Yine yukarı yönlü hareketler yavaş yavaş devam ediyor. Yıl sonu hedefimiz 45 lira seviyesi. Burada öngörümüzde bir değişiklik yok. 40 lira 24 kuruş seviyesinde olan bir dolar TL kuru var karşımızda. Dolar kurunda yine yukarı yönlü ataklarda 4050, 4070 bu bant aralıklarını yine yukarı yönlü görmeye devam edeceğiz. Düşüş beklentimiz yok.

Euro dolar paritesi 1.1630 seviyesinde şu an itibariyle euro dolar paritesinde arkadaşlar iki önemli söylemim vardı size son 2 haftadır. Bir 1650 seviyesine %50 alım yapalım. İkinci %50 alımızı yine dün akşam sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. 1.1150- 1.1570 seviyesi ile alakalı uyarılarım vardı ve bugün yol arkadaşlarımız diğer %50 alımlarını yaptı. Yıl sonunda hedefimiz 1.20 seviyesi olduğu için euro dolar paritesinde beklediğimiz o seviyeler nokta atışı gerçekleşti.

Euro dolar paritesi bugün 1.1562 seviyesine kadar geriledi ve tekrar 1.16 seviyesinin üzerine atak gerçekleştirdi. Yani o ikinci alımımız 1.1570 seviyesi nokta atışı bugün gerçekleşmiş oldu. Yol arkadaşlarımız bu %50 alımlarını yaptı.

Avro kurunda muhtemelen yarın veya önümüzdeki hafta 47 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir euro TL kuru beklemeye devam ediyoruz.

Euro dolar paritesinde iki kez alım yaptık. Artık yıl sonu hedefimiz 1.20 seviyesi. Tekrar 1.16 seviyesinin altına sarkmalar olursa buraları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz.

ALTIN DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI?

Uluslararası piyasalarda ons altın 3345 dolar seviyesinde düşüşlerin kalıcı olmayacağını, o dinlenme sürecinin bittiğini, altın alımı için çok geç kalınmaması gerektiğini, yine Kasım ayına kadar radarımızda 3.500 dolar seviyesi olduğunu daha önceki videolarımda sık

sık ifade ettim.

3 hafta önce 3247 dolar seviyesinde gerileyen ons altında 3 dolaş operasyonumuzu yaptık. Bu iş bitti. Şimdi radarımızda 3.500 dolar seviyesi var ve özellikle jeopolitik gerilimle birlikte 3.500 dolar seviyesini Kasım ayına kadar beklemeye devam edeceğiz. Daha önce de gelebilir yani jeopolitik gerilim sürecine bakacağız ama radarımızda 3.500 dolar seviyesi var.

KASIM AYINA DİKKAT!

Artık yükseliş trendi yani adını ikinci dalga yükseliş olarak koyduğumuz yükseliş dalgasının içerisindeyiz. Bu yükselişler her fırsatta devam edecek. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 4.334 lira seviyesinde şu an itibariyle yine gram altın TL fiyatında 3 haftaki önce 4185 lira seviyesindeki o düşüş trendi bitti, dinlenme trendi bitti.

Artık radarımızda 4.500 lira seviyesi var. Kasım ayına kadar beklediğimiz 4.500 lira seviyesini beklemeye devam edeceğiz. Yani altın tarafında düşüş beklentimiz bitti.

GÜMÜŞ ŞOVUNU YAPTI

Gelelim gümüş tarafına. Malum bu hafta şov yaptı. Gram tarafında 50 lira seviyesinin üzerinde, ons tarafta 39 dolar seviyesi üzerinde bir atak gördük. Yine yükselişler devam edecek.

Neydi beklentimiz? Yıl sonunu gram tarafında 55 lira, ons altın ons gümüş tarafında 45 dolar seviyesi. Kısa vadeli kar satışı bekliyoruz. 3780 bakın 39 dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleştirmişti. Kar satışları ile birlikte sosyal medya hesaplarımdan da paylaşmıştım. Ekranda görüyorsunuz. 3780.



3750 dolar destek seviyesine kadar geriledi. Şu anda 3775 dolar seviyesinde olan bir gümüş ons fiyatı var karşımızda. Eğer düşüş yaşanırsa alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz.



Yine beklentimiz 45 dolar seviyesi. Gümüşün gram fiyatı tam 49 lira seviyesinde. Yine onsuz gümüş gerilediği için gram gümüş tarafında 49 lira seviyesinin altında gerileme vardı. Şu anda 49 lira seviyesinde. Dolardan destek alan bir gümüş gram fiyatı göreceğiz. Yine 50, 52, 54. Bu bant aralığında yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Ancak ara ara kar satışları mutlak olacaktır.

Altın gümüş rasyosu zaman zaman yükselebilir ve dolayısıyla da gram gümüş ve ons gümüşte gerileme görebiliriz. Zaman zaman bir anda değil. Altın gümüş rasyosu şu anda 8855 seviyesinde. Muhtemelen son bir kere 89 50 90 seviyesi ile alakalı bir atak gerçekleştirebilir. Bu da ons gümüş ve gram gümüş tarafında tekrar gerilemeye neden olabilir. 3750 dolar destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 3680 dolar destek seviyesi çalışır.

Biliyorsunuz bizim yılın ilk yarısında göz bebeğimiz gümüştü.



7 aylık süreçte gümüş altını tahtından etti. Altından daha fazla kazandırdı. Yıllık bazda Rabbim yine mahcup etmeyecek.



Yıllık bazda hesabımıza bakacağız.

ALTIN TARAFINDAN YÜZDE 3'LÜK ARTIŞ GÖRECEĞİZ

Jeopolitik gerilimden dolayı Bitcoin satacaklar. Güvenli liman altın talebini artıracaklar. Bitcoin tarafındaki çakılma altın tarafındaki zirve demek. Bunu ansızın bir gece yani bir sabah kalktığımız zaman Bitcoin tarafında %4 %5 satışlar göreceğiz. Altın tarafında %2 %3 artışlar göreceğiz. Eli kulağında her an olabilir ama beklentim bu yönde.



Umarım rabbim bizi mahcup etmez. Altın gümüş rasyosu 88,5 dolar seviyesinde. Dolar endeksi 98.03 seviyesinde. Burada dar bant aralığına sıkışmış bir fiyatlama görüyoruz her ikisinde de. Şimdi dün Amerika'da enflasyon verisi açıklandı. %2. 7 olarak açıklandı. Piyasaların genel beklentisi %2.6 civarındaydı. Bu ne demek oluyor?





Eylül ayı itibariyle Amerika Merkez Bankası Fed faiz indirmeye başlayacak ve yukarı yönlü hareketler de altın tarafında göreceğiz. Bu yıl sonuna kadar Fed'in iki kez faiz indirmesi 2026 yılında en az 5 kez faiz indirme olasılığı çok güçlü benim nazarımda. Ama en sürpriz, en nokta atışım şu olacak.



Trump Pavel'ı görevden alacak veya istifaya zorlayacak. Yeni bir fiyatlama burada görmeye devam edeceğiz. Her ne kadar Amerika'dayken enflasyon verisi beklentinin üzerinde olsa da yine Amerikan Başkanı Trump'ın eline güzel bir koz geçti. bu kozu sonuna kadar kullanacak ve Trump kendi politikasında, kendi ekonomi politikasında gayet akıllı, gayet mantıklı hamleler yapmaya devam ediyor.



Özellikle tekrar 3.500 dolar seviyesinden Hindistan'a, Çin'e yüksek maliyet çakıyor. Altın çakmaya devam edecek. Kasım ayından sonra yılın sonçeyreğinde altına basacak. Çakmış olduğu altınları ucuza toplayacak. Nereden? 3.000 dolardan daha alt seviyelerden yerine koyacak.