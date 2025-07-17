Kilosu 250 liraya kapış kapış satılıyor! "Beyaz altın" çalınmasın diye başında nöbet tutuyorlar

Kastamonu'da "beyaz altın" olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağının hasadı devam ediyor. Kilosu 250 liradan satılan sarımsakları hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, tarlalarda gece boyunca nöbet tutuyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadı sürüyor. Gün boyunca tarlalarda çalışan çiftçiler, topraktan çıkardıkları sarımsakları tarlada 15 gün kurumaya bırakıyor. Kuruyan sarımsaklar kilogramı 250 liradan satılıyor.

Bölgede "beyaz altın" olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağı hırsızlara da cazip geliyor. İlçede bir tarlada hırsızlık olayının yaşanmasının ardından tedirgin olan çiftçiler, sarımsaklarının başında nöbet tutmaya başladı.

TÜFEKLE NÖBET TUTUYORLAR

Tarlada, tüfekleriyle sabaha kadar nöbet tutan çiftçiler, bir yıllık emeklerini korumaya çalışıyor. Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyündeki bazı çiftçiler ise sarımsaklarını hırsızlardan korumak için tarlalarına güneş enerjili, hareket algılayan güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Çetmi köyünde sarımsak yetiştiriciliği yapan İrfan Ünvar, tarlasına getirdiği minibüste yattığını belirterek şunları söyledi:

"HIRSIZLAR DA BURALARA GELMEYE BAŞLADI" "Sarımsak hasadımız devam ediyor. Bu sene rekolte iyi gibi görülüyor. Fiyatlar da iyi olursa daha iyi olacak. Tabii masraflarımız çok. Fiyatlar şu an biraz düşük gibi, kuruduktan sonra artacaktır. Hırsızlar da buralara gelmeye başladı. Biz de mecburen tarlalarımızda böyle tüfekle beklemek zorundayız. Bu caydırıcı anlamda, bir insan vurma niyetinde değiliz. Sadece mahsulümüzü korumak istiyoruz. "15 GÜN DAHA MİNİBÜSÜN İÇİNDE YATIP MALIMIZI KORUYACAĞIZ" Sonuçta 8 ay boyunca biz buna emek veriyoruz. 15 Ocak'tan beri, çapası, sulaması, ilaçlaması, mazotu derken çok masraf yaptık. Bu sebeple de sabaha kadar hırsızlara karşı nöbet tutuyoruz. Minibüste dinleniyoruz, yatağımızı yorganımızı aldık. Minibüs ev gibi oldu bize. 15 gün daha minibüsün içinde yatıp malımızı koruyacağız"

Yaşanan bir hırsızlık olayının ardından herkesin tarlalarda nöbet tutmaya başladığını dile getiren Vahit Demirbaş ise kendisinin de çözümü tarlaya güvenlik kamerası kurmakta bulduğunu söyledi.

"24 SAAT BOYUNCA TARLAMIZI KAMERAMIZLA GÖZLÜYORUZ"

Demirbaş, "Çok fazla hırsızlık yok ama bir olay olmuş. Jandarma ekipleri yakalamış. Bunu duyunca biz de tarlamıza kamera koyduk. Kamera herhangi bir hareket algıladığı zaman telefonumuza mesaj gönderiyor. O mesaja göre biz de hareket ediyoruz. Saat 07.00'de günlükçüleri alıyoruz, onlarla birlikte saat 18.00'e kadar çalışıyoruz. Bu zahmetli ve maliyetli bir iş. Bu faaliyetler de yüksek olduğu için hırsızlık olayı olduğunda canımız yanıyor. Biz de böyle bir çözüm bulduk. 24 saat boyunca tarlamızı kameramızla gözlüyoruz. Telefonumuza, 'sarımsak çalmaya çalışan biri yakalandı' diye mesaj geldi. Ondan sonra nöbet beklemeye başladık" diye konuştu.