"Gaza gelme, satış yapma" diyerek uyardı! İslam Memiş'ten altın, gümüş, bitcoin, döviz tavsiyesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı son değerlendirmelerle yatırımcıları uyardı. "Sabırla beklediniz, zararlar çıktı, şimdi kazanmaya başladınız diye satış mı yapacaksınız? Gaza gelmeyin!" diyen Memiş, özellikle altın, gümüş, dolar ve Bitcoin piyasalarında yeni dönemin şifrelerini verdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara çok konuşulacak bir uyarılar geldi. YouTube kanalında konuşan Memiş, son haftalarda yükselişe geçen altın, gümüş, Bitcoin ve borsa yatırımlarıyla ilgili dikkat çeken analizler yaptı. Özellikle uzun süredir zarar edip pozisyonunu koruyan yatırımcılara seslenen İslam Memiş, “Zararını çıkardın diye satışa koşma. Gaza gelmeyen kazanacak” dedi.

Memiş, Türkiye’de terörsüz bir sürece girilmesinin sadece siyasi değil, ekonomik olarak da piyasalara olumlu yansıyacağını belirtti. “Borsa İstanbul’da 12.000 puan hedefi masada, sabreden kazanacak” ifadelerini kullanan uzman, yatırımcılara aceleci davranmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

Gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergileyeceğini söyleyen Memiş, “Altın konuşulurken biz gümüş dedik, şimdi gümüş yatırımcısı gülüyor” dedi. Bitcoin ve dolar için de orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini sürdüren uzman isim, özellikle Amerika’dan gelecek enflasyon verileri öncesinde işlem yapacak yatırımcıları "salı günkü resmi tatil" konusunda da uyardı.

İşte İslam Memiş’in açıklamalarından satır başları:

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE MODELİ' PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Ve terörsüz bir Türkiye mutlaka Türkiye ekonomisine pozitif yönde bir katkı sağlayacaktır. 44 yıllık bu terör sürecinin siyasi otorite ile birlikte veya yeni dünya düzenindeki yeniden şekillenmeyle birlikte bir takım hamleler yapılıyor. Ama bu konuyla alakalı kişisel öngörümü paylaşmam şu an benim nazarımda uygun değil.

Terörsüz Türkiye'nin Türkiye ekonomisine pozitif yönde katkısı mutlaka olacak. Başta borsaya pozitif yönde bir etkisi olacaktır.

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BORSA ENDEKSİ VE YATIRIMCILAR İÇİN ÖNERİLER

Geçen hafta da videolarımda Borsa İstanbul 100 endeksinde 9800-10.800 puan aradan takip edeceğimi ifade etmiştim. Bu öngörüm yine geçerliliğini korumakta. Kısa vadede 9800-10.800 puan aralığını yine takip etmeye devam ettim. Ama yıl sonuna kadar 11.800 ve 12.000 puan seviyesi ile alakalı öngörümde bir değişiklik yok ve hatta endeks tarafında 12.000 puan seviyesinin üzerinde rakamlar gelebilir. O yüzden borsada işlem yapan arkadaşlarımız bugüne kadar çok sabretti. Çok ciddi zararlar ettiler. Bence zararları çıktıktan sonra hemen ani bir karar vererek borsadaki pozisyonlarını kapatmalarının ben şahsen doğru bir karar olmadığını düşünüyorum. Hem zarar ettin bir o kadar bekledin. Tam böyle zararını kurtardın. Tam kazanmaya başladın. Hemen çıkış yapmak bence yanlış olur. Çünkü çıkış yaptıktan sonra yükseldiğini görmek daha büyük acı verir yatırımcısına. O yüzden yıl sonuna kadar beklemenin faydalı bir karar olduğunu söyleyebilirim.

DÖVİZ KURLARI VE BEKLENTİLER

Dolar kuru 40.17 TL seviyesinde haftayı tamamladı. Yani Temmuz ayı itibariyle 40 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir kur gördük. Ama kısa vadede sanırım tekrar resmi kur serbest piyasalarda 40 lira seviyesinin altında sarkmak isteyen bir kur görebiliriz.

Teknik olarak 39.98, 39.85, 39.80 gibi rakamları telaffuz edebilirim en iyi ihtimalle. Ama yine yıl sonunda 45 lira seviyesi hedef konumunda olduğu için her ne kadar kısa vadeli iyimser tabloyla Borsanın yükselmesiyle dolar TL kuru 40 TL seviyesinin altına sarksa da burada tekrar alıcılar gelir ve tekrar onu 40 lira seviyesinin üzerine taşır.

47.07 TL seviyesinde Euro-TL kuru haftayı tamamladı ama serbest piyasalarda 46.87 TL seviyesinde. Bu ne demek oluyor? Bu da Euro-TL kurunda tekrar 47 lira seviyesinin altında kısa vade bir sarkma görebiliriz. Dolayısıyla da tekrar oradan güç toplayarak yıl sonunda tekrar 50 lira seviyesine özen ataklar görebiliriz. Yine 55 lira seviyesi radarımızda olacak.

KRİPTO PARA VE DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Geçen hafta Bitcoin ve gümüş bildiğin şov yaptı. Her ikisi de hızlı bir şekilde yükseldi ve bu yükselişler hem kripto para piyasasında arkadaşlarımıza hem de gümüş yatırımcısı arkadaşlarımızın yüzünü güldürdü.

Gümüşün ons fiyatı 38.40 dolar seviyesinden %3.78’lik bir yükselişle haftayı tamamlarken, gümüşün gram fiyatı 49.63 TL seviyesine yani 50 lira seviyesine ramak kaldı. Bu seviyeden haftalık kapanış yaptı. %4 yükselişle haftayı tamamladı. Yine Nisan ayında yılın ilk yarısına malum Nisanın ortasına kadar altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişler herkes altını konuşuyor, herkes altını pohpohluyor, herkes altını konuşuyor derken biz ne diyorduk? Gümüş için ucuz değil bedava diyorduk. Ve özellikle altın-gümüş rasyosu 106 seviyesindeyken muhteşem fırsatlar olduğunu söylüyorduk.

Gayet keyifli bir şekilde sabırla bekliyoruz. Ne oldu sabrın sonu? Selamet yine kazanan biz oluyoruz. Bu filmin sonunda hep böyle oluyor zaten. Filmin sonlarında mutlu sonu hep bize denk geliyor. Nisan ayında elindeki altınları gümüşe çeviren, 2025 yılında altın değil de gümüşü tercih eden arkadaşlarımız gayet mesut bahtiyar bir şekilde kazançlarının keyiflerini geçen hafta gördü. Şaşırarak gördü. Hiç bu kadar yükselişler beklemiyordu.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA: GAZA GELME, SATIŞ YAPMA

Ons tarafında 45 dolar ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. Peki ne olacak önümüzdeki hafta? Tabii bu kadar agresif satış yükselişleri olunca haliyle kar satışları da kaçınılmaz olacak. Yani o yüzden tekrar kar satışlarında 37.80, 37.50 hatta 37 dolar seviyesinin altında kısa vadede tekrar sarkabilir. Bunlar olabilir teknik olarak ama çok hızlı yükseldi ve dolayısıyla da kar satışlarına ihtiyaç var. O yüzden önümüzdeki hafta gümüş fiyatlarında kar satışları şaşırtıcı olmayacaktır. Ama biz uzun vadeli yıllık pozisyonlar açtığımız için bizim için radarımızda olan 55 lira seviyesi ve devamında 45 dolar seviyesi var. Önümüzdeki hafta kar satışının gelmesi tabii ve doğaldır. Ama elinde gümüş bulunduran arkadaşlarımız bizim gibi kenarda beklemeye devam ediyor. Gaza gelmiyorsunuz, satış yapmıyorsunuz.

Ons altın uluslararası piyasalarda %1 yükselişle 3356 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Malum 2 hafta önce 3248 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Radarımızda 3.500 dolar seviyesi vardı. Kasım ayına kadar elimizde tutmaya devam ediyoruz ve Kasım ayında beklemeye devam ediyoruz. Ve haliyle burada 2 hafta önce alım yapan arkadaşlarımız şanslı. 2 hafta önce açıklamıştım. Benim nazarımda düşüş ve dinlenme süreci bitmiştir diye. Ve dolayısıyla Kasım ayına kadar e varlıkları tutmaya devam ediyoruz. Kasım ayı geldiği zaman tekrar bir operasyon yapacağız. Daha var ama şu anda benim nazarımda o dinlenme süre bitmiştir.”

GRAM ALTIN VE YATIRIM STRATEJİLERİ

Gram altın-TL fiyatı serbest piyasalarda Kapalı Çarşı piyasasında 4.331 TL seviyesinden haftayı tamamladı. Burada 2 hafta önce yine 4185 TL seviyesi dip seviyesi olarak görüldü. Bekleyenler muhteşem bir alım fırsatı yakaladı.

Kasım ayına kadar beklemeye devam edeceğiz. Tabii ki bu kadar yükselişlerden sonra doların da bir miktar geri çekilmesinden dolayı önümüzdeki hafta kar satışları mutlaka görebiliriz. Ama biz ana trende odaklandık. Ana trend nedir? Gram altın TL fiyatında 4.500 TL, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi, Kasım ayına kadar. Beklediğimiz seviyeler bunlar.

RUSYA VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Pazartesi günü çok önemli bir gün. Bunun haberini geçen hafta ben size verdim. Dedim ki artık sıra Rusya’ya mı geldi? Evet, benim nazarımda sıra Rusya’ya geldi. Ve iki gün sonra Donald Trump önemli bir açıklama yaptı. Trump dedi ki, ‘Rusya benim canımı sıkıyor. Rusya benim moralimi bozuyor ve Rusya ile alakalı pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım.’ dedi. Pazartesi günü Rusya açıklamasını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Rusya’yla Türkiye ilişkilerini de yakından takip etmeye devam ediyorum.

PETROL VE ENERJİ PİYASALARI

Diğer yandan petrol fiyatlarında düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Burada haftalık kapanışta 70.16 dolar seviyesinde yani %2.57’lik bir yükselişle brent petrol fiyatı kapanış yaptı. Tekrar 68-72 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğiz ve düşüşler benim nazarımda kalıcı değildir.

YATIRIM FONLARI VE STOPAJ ORANLARI

Geçen hafta yine yatırım fonları ve tür TL mevduatlarında stopaj oranının artırıldığı açıklaması geldi. Bu stopaj oranındaki artış %17,5 olarak güncellendi. Bu tarafta da bir yorum yapmayacağım. Sürece zarar vermemek için veya farklı algılanmamak için. Ama şunu söyleyebilirim. Bunlar sürpriz gelişmeler değil. Asıl sürpriz gelişmeler duyup da inanamayacağınız şeyler olacak. O yüzden stopaj tarafındaki %17,5’luk bir artış benim nazarımda çok da sürpriz değil.

PİYASALAR İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER VE VERİ TAKİBİ

15 Temmuz Salı günü Türkiye’de resmi tatil. Borsa İstanbul 100 endeksi kapalı. O yüzden resmi dairelerde veya resmi işlemlerde işlem yapacak olan arkadaşlarımızın salı günü resmi tatil olduğunu bilmesi gerekiyor. Borsada işlem yapacak veya bankalarda işlem yapacak veya resmi dairelerde işlem yapacak arkadaşlarımızın tekrar bilgisi olsun. Resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak ama serbest piyasalar açık olacak.

Önümüzdeki hafta küresel piyasalarda yoğun veri akışlarının olduğu bir hafta olacak. En önemli veri Amerika’daki enflasyon verisi. Her ayın iki haftasında Amerika’daki enflasyon verisini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ve salı günü saat 15.00’te Amerika’da TÜFE verisi açıklanacak. Çarşamba günü 15.30’da da ÜFE verisi açıklanacak. O yüzden eğer piyasayı ikiye ayırmak gerekiyorsa salıdan önce, salıdan sonra olarak ikiye ayırmak lazım.

Salı günü Türkiye’de resmi tatil olduğundan dolayı yani bankalar kapalı olduğundan dolayı bankacılık uygulamasındaki makas aralıkları çok açık olacağından dolayı bir pozisyon almak isteyen arkadaşlarımızın pazartesi günü pozisyon açması lazım veya çarşamba günü karar vermesi lazım. O yüzden Amerika’da açıklanan enflasyon verisi ile birlikte piyasalarda sert dalgalanma yaşanınca hemen hamle yapacağım, alacağım, satacağım diye bir şeyi unutun.

Çünkü bankalardaki makas aralıkları bayağı açık olacak. Fiziki tarafta hamle yapabilirsiniz ama sanal ortamda bir hamle yapamazsınız. Onun bilgisini özellikle vermek istiyorum. Yine çarşamba akşamı saat 21’de akşam 900’da Fed açıklaması yayınlanacak. Bu tarafı da yakından takip etmeye devam edeceğiz."