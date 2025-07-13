Terörsüz Türkiye üretime güç katacak! Ekonomik kalkınmanın da ateşini yakacak

Terör örgütünün silah bırakması iş dünyasında heyecan uyandırdı. Doğu ve Güneydoğu’da huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla bölgede yeni yatırımların önü açılacak. Ayrıca bölgeden Orta Doğu’ya yönelik ticaret ivme kazanacak.

Terörsüz Türkiye’nin sanayi, enerji, turizm ve tarım başta olmak üzere ülke ekonomisine 100 milyarlarca dolar katkı vermesi bekleniyor. Bölgenin üretim gücünün artması ise yeni istihdam kapılarının açılmasına ve refaha katkı sağlayacak.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: 100 MİLYARLARCA DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasıyla Çin Seddi’nden Adriyatik’e kadar uzanan binlerce yıllık Türk tarihinin yeni bir vizyona kavuştuğunu vurguladı.

Avdagiç, “Yeni dönemde Musul ve Kerkük’ten İstanbul’a, Şam’dan Ankara’ya, Halep’ten İzmir’e oluşturulan güçlü bağlar hem Türkiye hem bölge ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık üretim ve yatırım gücü katacaktır” dedi. Şekib Avdagiç, şunları kaydetti: “Bu gelişme sadece siyasette değil ekonomide de ülkemizin önünü açacak, iç cephesini tahkim edecektir. Türkiye’nin bölgesel ve küresel ekonomik güç olarak öne çıkmasını ve tüm ağırlığının hissedilmesini sağlayacaktır. Bugünden itibaren Türk’üyle, Kürt’üyle, Arab’ıyla, Çerkez’iyle, Laz’ıyla Türkiye’nin benzersiz insan ve girişimci kaynağı, barışın gölgesinde yeni ekonomik başarılar inşa etmekte buluşacaktır. İş dünyası olarak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde üzerimize düşen her sorumluluğu, bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da eksiksiz ifa edeceğiz. ”

DEİK BAŞKANI OLPAK: DAHA GÜZEL GÜNLER GELECEK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, iş dünyası olarak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde üzerlerine düşen sorumlulukların farkında olduklarını belirterek şunları söyledi: “Yaklaşık yarım asırdır uğraştığımız terör belası binlerce can kaybına ve tarifsiz acılara sebep oldu. Bunun yanında 2 trilyon dolarlık ekonomik faturayı hep birlikte ödemek ve refahımızı ertelemek zorunda kaldık. DEİK olarak, ekonomik anlamda da ülkemizin önünü açacak olan bu tarihî gelişmelerin, bölge ülkeleri ve dünya ile kurduğumuz ticari diplomasimizi çok daha güçlendireceğinin farkındayız. Bu yeni dönem, Türkiye’miz için, daha fazla yatırım ve daha fazla üretim ve istihdam, daha güzel günler ve gelecek anlamına geliyor. Ve biz de iş dünyası olarak, ihtiyaç duyduğumuz güven ortamının tesisi ile, ülkemizin bölgesel ve küresel gücünü daha da artırması için daha fazla gayret göstermeye devam edeceğiz.”

TÜGİAD BAŞKANI YILDIRIM: TÜRKİYE'NİN ŞAHA KALKMASI İÇİN FIRSAT

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurul Başkanı Gürkan Yıldırım, terörün sona ermesinin ve barış ortamının kalıcı hâle gelmesinin Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve sosyal gelişimi için hayati bir zorunluluk olduğunu söyledi. PKK’nın silah bırakmasının Türkiye ekonomisi için devasa bir potansiyelin başlangıcı olacağını kaydeden Yıldırım şöyle devam etti: “Silahların susmasıyla birlikte, güvenlik endişelerinin ortadan kalkması, yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir ortam oluşturacaktır. Bununla birlikte turizmden elde edilen gelir katlanacak, terör nedeniyle ekilemeyen, işlenemeyen araziler tekrar üretime kazandırılacak, göçe zorlanan çiftçiler topraklarına geri dönecek. Bölgede ulaştırma, enerji ve iletişim altyapısının geliştirilmesi terör nedeniyle sekteye uğramıştı. Bu projeler hız kazanacak, bölgenin diğer bölgelerle entegrasyonu güçlenecek ve ticaret hacmi artacak. Tüm bu gelişmeler, beraberinde ciddi bir istihdam artışı getirecektir. Sonuç olarak, terör örgütü PKK’nın silah bırakması, Türkiye’nin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal olarak da şaha kalkması için eşsiz bir fırsattır.”

İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: TÜRKİYE YATIRIMDA CAZİP HALE GELECEK

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşiğin aşıldığını belirten İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan “Bu süreç; bölgesel istikrar, ticaret ve ekonomik iş birliğinin önündeki engelleri kaldırarak, Orta Doğu’da daha entegre bir ekonomik yapının inşasını sağlama noktasında güçlü bir adım olacak” mesajını verdi. Bahçıvan “Bu yeni iklimi gerek yerli gerekse uluslararası yatırımlar açısından Türkiye’yi daha cazip hâle getirerek, eğitimden sağlığa, enerjiden savunmaya, tarımdan turizme her alanda kapsayıcı bir kalkınma dönemine zemin teşkil edecek olması açısından çok önemli buluyorum” dedi.

ASKON BAŞKANI AYDIN: GÜVENLİ LİMANLARDA KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, terörsüz Türkiye yolunda atılan adımları takdirle karşıladıklarını belirterek, bu adımlar sayesinde Türkiye’nin çok daha güvenli bir liman hâline geleceğini ve güvenli limanlarda yarınların daha da güçlü ve büyük Türkiye’sinin inşa edileceğini belirterek kazananın Türkiye olacağını belirtti. Başkan Aydın ayrıca Türkiye’nin bu tarihî başarısının bölgeye huzur ve barış getirerek bölge ticaretine, bölgenin ekonomisine çok ciddi katkıları olacağını söyledi.