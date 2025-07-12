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Şehit aileleri konfederasyonundan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Görevimizin başında kalmaya devam edeceğiz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şehit Aileleri, Terör, Türkiye, Güvenlik Korucuları, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefini desteklediklerini ifade etti.

PKK'nın silah bırakma sürecine girmesiyle başlayan "Terörsüz Türkiye" hedefine bir destek de Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan geldi.

Genel Başkanı Orhan Kandemir, yazılı açıklamasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çok önemli ve tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirtti.

"TEHDİT OLMAKTAN ÇIKANA DEK..."

"Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir." ifadesini kullanan Kandemir, şunları kaydetti:

"KCK/PKK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek güvenlik korucuları olarak görevimizin başında kalmaya devam edeceğiz. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz."

Şehit aileleri konfederasyonundan 'Terörsüz Türkiye' desteği: Görevimizin başında kalmaya devam edeceğiz - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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