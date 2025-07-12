İş dünyasından "Terörsüz Türkiye" açıklaması! İTO'dan Erdoğan'ın mesajına ilk tepki

PKK'nın silah bırakma sürecinin resmiyete dökülmesinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "terörsüz Türkiye" mesajı geldi. Erdoğan'ın mesajını değerlendiren İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü tarihi mesajlarını, iş dünyası olarak Türkiye’nin geleceği için dönüm noktası görüyoruz." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yaptığı tarihi konuşmasını değerlendirdi.

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"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasıyla Çin Seddi’nden Adriyatik’e kadar uzanan binlerce yıllık Türk tarihinin yeni bir vizyona kavuştuğunu vurguladı.

Şekib Avdagiç, şunları kaydetti: "Terör örgütü PKK’nın silah teslim sürecinin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü tarihi mesajlarını, iş dünyası olarak Türkiye’nin geleceği için dönüm noktası görüyoruz. Yeni dönemde Musul ve Kerkük’ten İstanbul’a, Şam’dan Ankara’ya, Halep’ten İzmir’e oluşturulan güçlü bağlar hem Türkiye hem bölge ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık üretim ve yatırım gücü katacaktır.

"SADECE SİYASETTE DEĞİL EKONOMİDE DE ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın son açıklamasıyla Çin Seddi’nden Adriyatik’e kadar uzanan binlerce yıllık Türk tarihi yeni bir vizyona kavuşmuştur. Bu gelişme sadece siyasette değil ekonomide de ülkemizin önünü açacak, iç cephesini tahkim edecektir. Türkiye’nin bölgesel ve küresel ekonomik güç olarak öne çıkmasını ve tüm ağırlığının hissedilmesini sağlayacaktır.

"İŞ DÜNYASI OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Bugünden itibaren Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla Türkiye’nin benzersiz insan ve girişimci kaynağı, barışın gölgesinde yeni ekonomik başarılar inşa etmekte buluşacaktır.

İş dünyası olarak 'Terörsüz Türkiye' sürecinde üzerimize düşen her sorumluluğu, bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da eksiksiz ifa edeceğiz. Kahraman şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına halel getirmeden, emanetlerine sahip çıkarak, vatanını üretimle koruyacak ve büyütecek gençlerimizle büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz."