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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Köpeği kilometrelerce sürükleyip öldürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kundaklama, Belçika, Sosyal Medya, Vahşet, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belçika’da bir adam, Alman çoban köpeğini arabasına bağlayarak kilometrelerce sürükledi. Kan donduran olayda köpek vahşice öldürülürken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın ardından harekete geçen hayvanseverler adamın evini kundakladı.

Kan donduran vahşet görüntüleri Belçika’dan geldi. Bir adam baktığı Alman çoban köpeğini arabasına bağlayarak dakikalarca sürükledi. Olayın görüntüsü başka bir sürücü tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Dehşet anları dakikalar içinde binlerce kez görüntülenirken, yetkililer harekete geçti.

EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Halkın büyük tepki gösterdiği olayda, bazı hayvanseverler adamın evini gece saatlerinde ateşe verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, ''Ev yanarken içeride olduğu belirtilen saldırgan, şans eserin dışarı çıkmayı başardı'' ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Köpeği kilometrelerce sürükleyip öldürdü - 1. Resim

Olay yerine gelen ekipler, evin duvarlarına "Köpek katili" yazıldığını belirtti. Savcılık, kundaklamayı "kasten adam öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendiriyor.

FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Daily Mail'in haberine göre, olayın ardından karakola giden adam, yaptığı açıklamada köpeğin aracın camından atladığını ve durumu fark etmediğini söyledi. Ancak videoyu kayda alan görgü tanığı, adamı durdurmak için defalarca kornaya bastığını, adamın ise "İstediğimi yaparım, o benim köpeğim" dediğini anlattı.

30 YILA KADAR CEZA ALABİLİRLER

Yetkililer hem hayvana şiddet hem de kundaklama ile ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. Kundaklama şüphesiyle ilgili suçlu bulunması halinde sorumluların 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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