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Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube’a yüklemişti! İlk duruşmada kan donduran detaylar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube’a yüklemişti! İlk duruşmada kan donduran detaylar
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de yaşayan 33 yaşındaki Justin Mohn, 2024’te babasını öldürüp başını kestikten sonra kan donduran görüntüleri YouTube’a yüklemişti. Mohn’un ilk duruşması 7 Temmuz tarihinde görülürken, tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.

Tüyler ürperten cinayet, 2024 yılında ABD’nin Pensilvanya eyaletinde işlendi. 33 yaşındaki Mohn, babasını evlerinin banyosunda katlettikten sonra başını kesip bu anları kayda aldı. Görüntüleri YouTube hesabında paylaşan zanlı, yetkilileri harekete geçirdi.

NE OLMUŞTU?

Olay yerinde yapılan incelemelerde küvette pala ve büyük bir mutfak bıçağı bırakıldığı tespit edildi. Ardından 68 yaşındaki babanın kesik başı, evin içinde plastik bir torbaya bağlanmış halde bulundu.

Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube’a yüklemişti! İlk duruşmada kan donduran detaylar - 1. Resim

HÜKÜMETİ TEHDİT ETMEK İÇİN YAPMIŞ

Olayın ardından kısa süre içinde yakalanan zanlının ilk duruşması 7 Temmuz tarihinde görülürken savcılar cinayeti "korku filminden fırlamış gibi" olarak niteledi.

Mohn’un YouTube’a yüklediği 14 dakikalık video, 6 saat sonra platformdan kaldırıldı. Federal hükümette görevli olduğunu söylediği babasının kafasını plastik bir poşete koyduğu görülen 33 yaşındaki Mohn’un, Joe Biden yönetimini tehdit ettiği belirtildi.

'ORGANİZE BİR PLAN'

Bucks County Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mohn'un babasını federal çalışanları korkutmak için öldürdüğü, bunun "soğuk, hesaplanmış, organize bir plan" olduğu bildirildi.

Katilin annesi duruşmada tanıklık ederken, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Eşini kanlar içinde görünce şoka girdiğini belirten kadın, çığlık attığını ve hemen polisi aradığını kaydetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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