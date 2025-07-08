Havai fişek gösterisi kabusa döndü! 8 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 09:26 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 09:37 - Güncelleme:

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir parkta bir grup gösterici tarafından düzenlenen havai fişek gösterisi esnasında, düşen kıvılcım 8 yaşındaki Jasmine Nguyen’e isabet etti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Kaliforniya’da bulunan Buena Park’ta meydana geldi. New York Post’un haberine göre, bir grup göstericinin düzenlediği havai fişek gösterisinde kıvılcımlar, aralarında sekiz yaşındaki Nyugen’in de bulunduğu bölgeye düştü. ALEV TOPUNA DÖNDÜ Küçük kızın yanında bir grup patlamamış fişek bulunması sebebiyle bölge kısa süre içinde alev topuna dönerken, olay yerine acil ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yerel bir hastaneye kaldırılan minik kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AİLE DOSTLARI PATLATMIŞ Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, havai fişekleri patlatan kişinin Nguyenler’in aile dostu olduğu tespit edildi. Bölgede çok sayıda yaralı olduğu tespit edilirken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Olayda suçlu bulunan aile dostu, kefaletle serbest bırakıldı. İlgili Haber Katil Netanyahu, Trump'ı 'Nobel'e aday gösterdi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı