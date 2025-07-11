Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Terörsüz Türkiye" sürecinde dezenformasyon uyarısı! "Kararlı adımlar sürüyor"

"Terörsüz Türkiye" sürecinde dezenformasyon uyarısı! "Kararlı adımlar sürüyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Terörsüz Türkiye&quot; sürecinde dezenformasyon uyarısı! &quot;Kararlı adımlar sürüyor&quot;
Türkiye, Terör, Dezenformasyon, Şeffaflık, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içinde, şeffaf ve kontrollü şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Sürece yönelik dezenformasyonlara karşı kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklara itibar etmesi istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM), "Terörsüz Türkiye" sürecinin, ilgili kurumların eşgüdümüyle, ulusal güvenlik öncelikleri gözetilerek, kontrollü, şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü bildirildi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde dezenformasyon uyarısı! "Kararlı adımlar sürüyor" - 1. Resim

"İSTİKRAR VE REFAH DOLU BİR TÜRKİYE"

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gerçekleşen silah bırakma sürecine ilişkin çok sayıda dezenformasyon içerikli iddianın dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir devlet politikası olarak ilgili kurumlarca yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin, Cumhur İttifakı'nın terörle mücadeledeki kararlılığını ve milli birliğe olan sarsılmaz inancını açıkça ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Terörsüz Türkiye süreci, devletin ilgili kurumlarının eşgüdümüyle; ulusal güvenlik öncelikleri gözetilerek, kontrollü, şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütülmektedir.

Terörden arındırılmış, istikrarlı ve refah dolu bir Türkiye vizyonunu hayata geçirmek üzere atılan bu tarihi adım, ülkemizin istikrarı ve kalkınması adına milletimiz tarafından geniş ölçekte sahiplenilmektedir.

Süreç boyunca yaşanabilecek dezenformasyon ve karalama girişimlerine karşı kamuoyunun dikkatli olması, resmi kurum ve güvenilir kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmesi önemle rica olunur.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde dezenformasyon uyarısı! "Kararlı adımlar sürüyor" - 2. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

2025 KPSS geç başvuru tarihi: ÖSYM KPSS geç başvurularını ne zaman alacak?RTÜK Başkanı’ndan PKK’nın silah bırakma sürecine tam destek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
RTÜK Başkanı’ndan PKK’nın silah bırakma sürecine tam destek! - GündemRTÜK Başkanı’ndan PKK’nın silah bırakma sürecine tam destek!Facia otelinin sahibi çapraz sorguda: "Otelin güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi" - Gündem"Güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK'nın fesih sürecine ilişkin açıklama - Gündem"Bütün uzantıları bir an evvel silah bırakmalı"Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünya basınında! "Türkiye için büyük bir adım" - GündemPKK'nın silah bırakması dünya basınında!Terör örgütü PKK 41 yıl sonrası silah bıraktı! Bakanlardan "Terörsüz Türkiye" açıklamaları peş peşe geldi - GündemBakanlardan "Terörsüz Türkiye" açıklamalarıPKK'nın silah yakmasına Bakan Hakan Fidan'dan kritik açıklama: KCK tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzdayız - Gündem"KCK tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzdayız"
Sonraki Haber Yükleniyor...