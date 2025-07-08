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Hayati Yazıcı ile Hasan İmamoğlu görüştü mü? DMM'den net açıklama: Yalan, kurgu, iftira!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hayati Yazıcı ile Hasan İmamoğlu görüştü mü? DMM&#039;den net açıklama: Yalan, kurgu, iftira!
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dezenformasyon, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, YouTube, Sosyal Medya, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ve onayıyla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı ile Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun görüştüğü yönündeki iddiaya yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bir YouTube kanalında ortaya atılan ve sosyal medyada yayılan iddiaların her cümlesi yalan, kurgu ve iftiradan ibarettir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı'nın, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ve onayıyla görüştüğü öne sürüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiayı yalanladı.

Hayati Yazıcı ile Hasan İmamoğlu görüştü mü? DMM'den net açıklama: Yalan, kurgu, iftira! - 1. Resim
Hasan İmamoğlu - Ekrem İmamoğlu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, toplumu yönlendirmeye çalışan kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Hayati Yazıcı ile Hasan İmamoğlu görüştü mü? DMM'den net açıklama: Yalan, kurgu, iftira! - 2. Resim

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi ve onayıyla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı ile Hasan İmamoğlu’nun görüştüğü yönündeki iddia tamamen gerçek dışıdır ve açık bir dezenformasyon örneğidir.

Sayın Hayati Yazıcı'nın sosyal medya hesabında açıkça belirttiği üzere, bir YouTube kanalında ortaya atılan ve sosyal medyada yayılan iddiaların her cümlesi yalan, kurgu ve iftiradan ibarettir.

Gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tür mesnetsiz söylemlerle kamuoyu bilinçli şekilde yanıltılmak istenmektedir. Gerçek dışı içeriklerle toplumu yönlendirmeye çalışan kişiler hakkında ilgili mercilerce hukuki süreçler başlatılmıştır.

Bu tür senaryoların amacı, toplumda kafa karışıklığı oluşturmak ve devlete olan güveni sarsmaktır. Kamuoyunun, teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz ve manipülasyon amacı taşıyan içeriklere karşı dikkatli ve sağduyulu yaklaşması büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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