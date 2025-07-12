Barış ateşi... Ve PKK 41 yıl sonra silahları yaktı!

47 yıl önce kurulan, 41 yıl önce de terör eylemlerine başlayan örgüt, silah bırakmanın ilk adımını dün attı. Terörist Bese Hozat liderliğinde Kandil’den gelen 30 kişilik PKK’lı grup Irak Süleymaniye’deki tören alanında silahlarını kazana bırakarak yaktı.

YILMAZ BİLGEN / HABER MERKEZİ ANKARA -Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye’ye bağlı Dukan bölgesinde atıldı. MİT’in koordinasyonunda planlanan ve titizlikle takip edilen tören için Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak’a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Tören alanı çevresinde kuş uçurtulmadı. Bölgenin güvenliği hem MİT hem de Talabani’ye bağlı güçler tarafından sağlandı.

Cesene bölgesindeki Cesene Mağarası’nda toplanan 15’i kadın 30 kişilik terörist grubu, saat 11.22’de kırmızı bültenle aranan terörist Bese Hozat liderliğinde silahlarıyla birlikte tören alanına geldi. Silahların yakılacağı provokasyona karşı son ana kadar bildirilmedi. Silah bırakan grubun içerisinde Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan gibi örgüt elebaşları da yer aldı.

İLK SİLAHI ELEBAŞI HOZAT BIRAKTI

Bu arada, tören alanının üzerinde uçan ve İran’a ait olduğu bir drone düşürüldü. PKK’ya bağlı “Barış ve Demokratik Toplum Grubu”nun üyesi olan teröristler saat 11.43’te Kalaşnikof, M16, keskin nişancı tüfekleri ve roketatar gibi ellerindeki silahları içerisi mazot ve odun dolu dev bir kazana bırakmaya başladı. Türkçe ve Kürtçe bir bildiri okuyan Bese Hozat, “Silahları kendi özgür irademizle imha ediyoruz” dedi. ve kazana ilk silahı kendisi bıraktı. Saat 11.48 sıralarında tek tek kayıt alınan silahlar daha sonra Bese Hozat tarafından ateşe verildi. Silahların seri numaralarının ve türlerinin bulunduğu bir belge de tören alanındaki yetkililere teslim edildi. Böylece teslim edilen silahlar resmi kayıt altına alınmış oldu. Silahlarını yakan PKK’lı grup daha sonra geldikleri yönden geriye Kandil’e döndü.

DOKUZ AYDA BİTTİ

>>Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı’nın 22 Ekim 2024 yılında terörist elebaşı Öcalan’a “umut hakkı başvurusu ve DEM grubunda konuşma yapma” çağrısı ile başladı. Bahçeli’nin sözleri 41 yıldır devam eden ve bugüne kadar 15 bin şehit verdiğimiz terörle mücadelede yeni bir sayfa açılması anlamına geliyordu.

>>Bahçeli, “Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey olmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisinde DEM Parti grup toplantısında konuşsun” dedi.

>>Bahçeli’nin bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Terörsüz Türkiye sürecine hükümetin bütün birimleriyle sahip çıktığı görüldü. Bahçeli’nin çağrısından ardından bu sefer aynı günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “İç cepheyi güçlendirelim” mesajı geldi. Erdoğan, toplumun bütün kesimlerinin dış mihraklara karşı tetikte olmasını istiyordu.

>>Bu gelişmelerin ardından DEM Parti’den ilk defa bir heyet şubat ayında İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüştü. Bu ziyaretler birbirini izledi ve son ziyaret geçen hafta içerisinde yapıldı. Öcalan 27 Şubat’ta kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Öcalan, mesajında, kendi kurduğu terör örgütü PKK’ya silah bırakma ve ardından kendini feshetme çağrısında bulundu.

>>Öcalan’ın bu çağrısı örgütün bütün kesimlerinde değerlendirildi. Bazı gruplar karşı çıkmasına rağmen örgütün yönetici kadrosu Öcalan’ın çağrısına uyacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından PKK tarafından kamuoyuna yazılı bir açıklama yayımlandı. Terör örgütünün elebaşları yazılı açıklamalarında, Öcalan’ın çağrısına uyacaklarını, 1 Mart’tan itibaren ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Örgüt ülke içindeki silahlı gruplarını da sınır dışına çıkaracaklarını belirtti.

>>9 Temmuz tarihinde Öcalan bu sefer videolu bir mesaj yayımlayarak PKK’nın varlığını resmen sona erdiğini ilan etti. Bu mesajın ardından PKK dün 41 senelik terör eylemlerine son vererek silahları bıraktı.

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HALKIN SÜRECE DESTEĞİ YÜZDE 70'E DAYANDI

Terörsüz Türkiye sürecine toplumun desteği giderek artıyor. Ankara Enstitüsünün hazırladığı rapora göre sürecin başlangıcında her iki kişiden biri buna karşı çıkıyordu. 12 Mayıs’ta, PKK’nın fesih kararı almasıyla birlikte sürece destek verenlerin oranı yüzde 60 oldu. Son günlerde ise bu oranı yüzde 69’a ulaştı. En fazla onayı ise DEM Parti ile AK Parti seçmeni verdi. DEM seçmeninin yüzde 89’u, AK Partililerin yüzde 85’i, MHP’lilerin yüzde 80’i, CHP’lilerin yüzde 57’si süreçten yana olduklarını söyledi.

ÇOCUKLARI DA BIRAKIN ARTIK

PKK’nın silah yakması Diyarbakırlı ve Muşlu anneleri de sevindirdi. Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, “Terör örgütü silahları bıraktığı gibi çocuklarımızı da bıraksın. Silahların bırakılması, çocuklarımızın bırakılması demektir. Yeter artık! Bu cansız fotoğraflara değil kendilerine sarılmak istiyoruz” dedi.