Neden burada silah bıraktılar? Tarihî mağara İngilizlerle mücadele karargâhıydı

PKK’nın silah bıraktığı Cesene Mağarası, Türk muharebe tarihi açısından önemli bir yere sahip. Musul’u İngilizlerden kurtarmak için mücadele veren Osmanlı subayı Miralay Özdemir Bey komutasındaki ordu burada karargâh kurmuştu.

Her ne kadar kuruluşu 1978 yılında Diyarbakır’ın Fis köyünde gerçekleşse de ilk silahlı terör eylemini 1984 yılında Siirt’e bağlı Eruh ilçesinde yapan PKK 41 sene sonra Cesene mağarasında silahlarını yakarak süreci fiilen bitirdi. Örgüt adına ilk kurşunu atan ve iki askerimizi şehit eden Agit kod adlı Mahsum Korkmaz bu olaydan iki sene sonra Gabar’da öldürüldü.

Erken dönem Suriye ve Lübnan-Bekaa Vadisi’nde yürütülen faaliyetlerin ardından PKK için 90’ların başında Irak merkezli gelişmeler bir dönüm noktası oldu ve Çekiç Güç, 36. Paralel uygulamaları ve Irak işgalinin ardından ülkenin kuzeyine taşındı.

Özellikle 2010 yılı sonlarından itibaren Türkiye içerisinde eylem ve hareket kabiliyetini tamamen yitiren terör yapılanması terörsüz Türkiye projesi kapsamında fesih kararı aldı. Silah bırakmanın yapılacağı tören alanında olağanüstü güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Türk insansız hava araçları son 24 saatte bütün bölgeyi muhtemel provokasyonlara karşı aralıksız tarama faaliyeti yürüttü. Sabotaj ihtimaline karşı silah bırakma alanı ile ilgili KDP, KYB, DEM ve hatta PKK içerisinde dar bir kadro dışında hiç kimsenin bilgilendirilmediği öğrenildi.

Öte yandan, terör örgütünün 41 sene sonra silahları gömme eyleminin yaşandığı Dokan ilçesine 20 kilometre mesafedeki Cesene Mağarası, Türk muharebe tarihi açısından da önemli bir yere sahip. İngilizler tarafından 1921 sonrası işgal edilen Musul’u yeniden özgürleştirmek isteyen Osmanlı Subayı Miralay Özdemir Bey komutasındaki ordu 1923 yılında Cesene’yi ana karargâh olarak seçmişti. Özdemir Bey’in 1923 yılı Nisan ayında yönettiği Revandız Harekâtı’nda ana karargah olarak kullandığı mağarada hâlen dönemin izleri mevcut.