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Haberler > Ekonomi > ‘Yapma, etme’ diyenleri dinlemedi, ‘Bismillah’ ile başladı! Paraya para demiyor: Herkese tavsiyem...

‘Yapma, etme’ diyenleri dinlemedi, ‘Bismillah’ ile başladı! Paraya para demiyor: Herkese tavsiyem...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kars, Çiftçilik, Ata Tohumu, Arpa, Bereket, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karslı çiftçi Necati Sancar, ata tohumu arpayla hem verimi artırdı hem de toprağın gücünü yeniden keşfetti. Ürün beklentinin ötesinde olunca hem çiftçinin yüzü güldü hem de rekor verim elde edildi. Sancar, “Dönüme ortalama 500-600 kilo arpa elde ettik. Allah bereket versin her şey ortada, çok şükür” dedi.

Kars'ta ata tohumu arpa ekimi yapan bir çiftçi, modern tarım yöntemlerini bir kenara bırakarak geleneksel tohumlara yöneldi ve sonuçlar beklentilerin çok ötesinde oldu. Tarladan resmen bereket fışkırdı.

‘Yapma, etme’ diyenleri dinlemedi, ‘Bismillah’ ile başladı! Paraya para demiyor: Herkese tavsiyem... - 1. Resim

‘YAPMA ETME’ DENMESİNE ALDIRIŞ ETMEDİ

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyükdurduran köyünde uzun yıllardır tarımla uğraşan çiftçi Neşat Sancak, artan maliyetler ve azalan verim karşısında farklı arayışlara girmişti. Sancak, 22 dönümlük arazisine ‘yapma, etme' denilmesine aldırış etmeden yerli ve milli amiral arpa tohumu ekti. Büyük bir titizlikle hazırlanan tarlaya serpilen bu kadim tohumlar, Kars'ın iklimine ve toprak yapısına uyum sağlayarak kısa sürede filizlendi.

‘Yapma, etme’ diyenleri dinlemedi, ‘Bismillah’ ile başladı! Paraya para demiyor: Herkese tavsiyem... - 2. Resim

“ALLAH’IN VERDİĞİNE ŞÜKÜRLER OLSUN”

Çiftçi Neşat Sancar, kiraladığı biçerdöverlerle bismillah diyerek 22 dönümlük arazisinde arpa hasadını yaptırdı. Tarlasının hasadını yaptıran Neşat Sancar, "Allah'ın verdiğine çok şükürler olsun. 2025 yılının amiral tohumun hasadını yaptırdım. Çok verimli, çok güzel, inanmayan bazı arkadaşlar vardı. Gelsin görsünler, çok şükür Allah'a biçtirdim, Allah utandırmasın, arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi.

‘Yapma, etme’ diyenleri dinlemedi, ‘Bismillah’ ile başladı! Paraya para demiyor: Herkese tavsiyem... - 3. Resim

Sancar, "22 dönümlük tarladan yaklaşık 10-11 ton arpa tohumu elde ettim. Dönüme ortalama 500-600 kilo arpa elde ettik. Allah bereket versin her şey ortada, çok şükür" diye konuştu.

‘Yapma, etme’ diyenleri dinlemedi, ‘Bismillah’ ile başladı! Paraya para demiyor: Herkese tavsiyem... - 4. Resim

DÖNÜM BAŞINA 500 KİLO 

Kars'ta 22 dönümlük tarlaya ekilen milli ve yerli amiral ata tohumundan yaklaşık 10-11 ton, dönüme ise 500 kilo arpa elde edildi. Gözle görülür bir fark ortaya çıktı. Ata tohumu arpa ekilen tarladan alınan verim, modern hibrit tohumlara kıyasla çok daha yüksek oldu. Üstelik elde edilen ürünün kalitesi ve besin değeri de oldukça tatmin edici oldu.

‘Yapma, etme’ diyenleri dinlemedi, ‘Bismillah’ ile başladı! Paraya para demiyor: Herkese tavsiyem... - 5. Resim

Yapılan hasadın ardından traktör römorklarına biçerdöverler aracılığıyla arpalar dolduruldu. Arpa yüklü traktörler daha sonra köyün yolunu tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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