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Yağış olmadı, çiftçi umutsuz! Kuraklık hasat zamanını buldu, verim deposunda yüzler düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yağış olmadı, çiftçi umutsuz! Kuraklık hasat zamanını buldu, verim deposunda yüzler düştü
Trakya, Kuraklık, Su Sıkıntısı, Susuzluk, Tarım, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Verim deposu Trakya'da ayçiçeği üreticileri kuraklıkla mücadele ediyor. Yeterli yağışın olmadığını ifade eden üreticiler, "Ayçiçekleri çiçek açamadan kurudu. Biçerdöver çağırmaya bile gerek kalmayacak hale geldi" dedi.

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Trakya, bu sezon da kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Edirne genelinde etkisini artıran sıcaklık ve yetersiz yağış, özellikle mayıs-haziran döneminde ekilen ayçiçeklerinde ciddi gelişim sorunlarına sebep oldu. Ayçiçeği bitkisinde "kafa yapısı" zayıf, tane tutumu ise beklenenin oldukça altında kaldı.

Yağış olmadı, çiftçi umutsuz! Kuraklık hasat zamanını buldu, verim deposunda yüzler düştü - 1. Resim

"BU YIL VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ KAÇINILMAZ"

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, geçen yıla göre daha geniş bir coğrafyada kuraklık yaşandığına dikkat çekerek, "Bu yıl yalnızca Tekirdağ veya Edirne değil, Trakya, Marmara ve Anadolu'nun pek çok yerinde yağış sıkıntısı var. Ayçiçeği, küçük sulamalarla bile verimi iki katına çıkarabilecek bir bitki ama susuzluk buna izin vermiyor. Ekim alanlarında artış olsa da üretimde aynı yükseliş mümkün görünmüyor" dedi.

Yağış olmadı, çiftçi umutsuz! Kuraklık hasat zamanını buldu, verim deposunda yüzler düştü - 2. Resim

"GEÇEN YILDAN DA KÖTÜ OLABİLİR"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da, "Üretici bu yıl çok umutluydu, yerini hazırladı ekimini yaptı. Ancak hazirandan bu yana bölge genelinde ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Bazı köyler hiç yağış almadı. Tane tutumu zayıf, verim beklentisi düşük. Geçen yıl 10-20 kilogram verim alınan yerler vardı. Bu yıl aynı alanlarda biçilecek ürün bile yok" şeklinde konuştu.

Yağış olmadı, çiftçi umutsuz! Kuraklık hasat zamanını buldu, verim deposunda yüzler düştü - 3. Resim

Üretici Erdal Akgün, "Ayçiçekleri çiçek açamadan kurudu. Biçerdöver çağırmaya bile gerek kalmayacak hale geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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