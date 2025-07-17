Diğer meyvelerden 20 kat ucuz ama yüzüne bakan yok! "Vatandaş ucuzluğun pek farkında değil sanki"

Eskişehir'de karpuz beklenen ilgiyi görmedi. Çarşamba Pazarı'nda esnaf olan Ömer Akdaş, karpuzun tarlada 1 liradan, pazarda ise 5-8 lira arasında satıldığını söyledi.

Akdaş, diğer meyvelerin yüksek fiyatlara ulaştığını ve bu durumun karpuzu farklı bir konuma koyduğunu da sözlerine ekledi.

Pazarcı esnafı Ömer Akdaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"VATANDAŞ UCUZLUĞUN PEK FARKINDA DEĞİL SANKİ"

"Fiyatlar makul ama karpuz satılmıyor. Tarlada 1 lira, pazarda 5-8 lira arasında karpuz satılmıyor. Bu dönem diğer meyveler çok pahalı, karpuz ise çok ucuz. Ancak vatandaş karpuzu adeta meyve olarak görmüyor. Şeftali 100 lira, üzüm 100 lira, kayısı 80 lira. Artık Eskişehir'de karpuz kültürü kalmamış. İlk başlarda yerli malı olmadığı için İran karpuzunu dilim dilim satıyorduk. İran'dan geliyordu ve o yüzden pahalı oluyordu. Şu an dilim parasına tüm karpuzu veriyoruz, vatandaş ucuzluğun pek farkında değil sanki"