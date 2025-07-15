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Tarlada 1 lira, markette 10 lira! Belediye 50 ton karpuz satın aldı, hepsini bedava dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarlada 1 lira, markette 10 lira! Belediye 50 ton karpuz satın aldı, hepsini bedava dağıttı
Bilecik, Karpuz, Tarım, Belediye, Gıda Güvenliği, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te karpuz fiyatlarının tarlada 1 lira markette 10 lira olması sebebiyle belediye tarafından tarlalardan yaklaşık 50 ton karpuz toplandı. Karpuzlar şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzunda üreteci bu yıl fiyatlardan memnun olmadı. Tarladan 1 liraya alınan karpuzlar marketlerde 10 liraya satılınca üretici arada parayı aracıların kazandığı dile getirdi.

Tarlada 1 lira, markette 10 lira! Belediye 50 ton karpuz satın aldı, hepsini bedava dağıttı - 1. Resim

ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Bilecik Belediyesi çözüm bularak üreticiyle anlaştı ve tarladaki mahsulü topladı. Belediye tarafından toplanan karpuzlar şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl da uygulanan çalışmayla tonlarca karpuz vatandaşlara dağıtılırken aynı zamanda çiftçiye de destek sağlanmış oldu.

Tarlada 1 lira, markette 10 lira! Belediye 50 ton karpuz satın aldı, hepsini bedava dağıttı - 2. Resim

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Kent merkezinde yapılan dağıtıma belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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