Tarlada para etmeyince vatandaşa ücretsiz dağıttı! 7 ton 10 dakikada tükendi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir esnaf, tarlada para etmeyen karpuzu vatandaşlara dağıttı. Davul zurna eşliğinde dağıtılan 7 ton karpuz 10 dakikada tükendi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde hayırsever bir esnaf ilçenin çeşitli mahallelerinde davul zurna eşliğinde ücretsiz karpuz dağıttı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Kamyonetlerle mahalle mahalle dolaşan ekip, davul ve zurna ile vatandaşları karpuz dağıtımına davet etti. Kısa sürede büyük ilgi gören etkinlikte 7 ton karpuz sadece 10 dakikada tükendi.







