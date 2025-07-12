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Tarlada para etmeyince vatandaşa ücretsiz dağıttı! 7 ton 10 dakikada tükendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarlada para etmeyince vatandaşa ücretsiz dağıttı! 7 ton 10 dakikada tükendi
Gaziantep, Nizip, Karpuz, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir esnaf, tarlada para etmeyen karpuzu vatandaşlara dağıttı. Davul zurna eşliğinde dağıtılan 7 ton karpuz 10 dakikada tükendi. 

Gaziantep’in Nizip ilçesinde hayırsever bir esnaf ilçenin çeşitli mahallelerinde davul zurna eşliğinde ücretsiz karpuz dağıttı.

Tarlada para etmeyince vatandaşa ücretsiz dağıttı! 7 ton 10 dakikada tükendi - 1. Resim

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Kamyonetlerle mahalle mahalle dolaşan ekip, davul ve zurna ile vatandaşları karpuz dağıtımına davet etti. Kısa sürede büyük ilgi gören etkinlikte 7 ton karpuz sadece 10 dakikada tükendi.

Tarlada para etmeyince vatandaşa ücretsiz dağıttı! 7 ton 10 dakikada tükendi - 2. Resim

Tarlada para etmeyince vatandaşa ücretsiz dağıttı! 7 ton 10 dakikada tükendi - 3. Resim



Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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