3 yabancı bankadan geldi! Altın için yeni hedef fiyatlar...

Altın fiyatlarında son dakika! 16 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.317 TL ve ons altın 3.335 dolardan güne başlıyor. Dün ABD haziran enflasyonunun beklentiyi aşmasının ardından altında kısa vadeli yön aşağı dönerken; 3 yabancı bankadan yeni tahminler geldi. Zayıf dolar, merkez bankalarının talebi, ticaret savaşları ve jeopolitik risklere dikkat çeken küresel finans kuruluşları, 2025 sonunda altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini öngörüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Nisan ayında 3.500 dolarla rekor seviyeyi test ettikten sonra yatay konsolidasyon sürecine giren altın fiyatlarıyla ilgili küresel bankalardan yeni raporlar geliyor.

ABD’li Morgan Stanley; Washington yönetimi tarafından 1 Ağustos tarihinden itibaren çeşitli ülkelere uygulanan gümrük vergilerinin, enflasyonu tetiklemesinin muhtemel olduğunu belirti.

Morgan Stanley analistleri; merkez bankaları ve yatırımcıların talebi, zayıf dolar, devam eden jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklerin desteğiyle, altın için dördüncü çeyrek hedef fiyatını ons başına 3.800 dolara yükseltti.

ABD'Lİ GOLDMAN SACHS...

ABD’li Goldman Sachs da merkez bankalarını alımları ve ETF girişlerini işaret ederek, altının yıl sonuna kadar ons başına 3.700 dolara, 2026 ortasına kadar ise 4.000 dolara ulaşacağı tahminini tekrarladı.

Goldman’ın izleme modeline göre, merkez bankaları ve ABD dışı kuruluşların sarı metale olan talebi mayısta 31 ton oldu.

KANADALI CBIC

Kanada merkezli çok uluslu banka CIBC de altın fiyatlarının 3.600 dolara yükseleceğini ve 2026'ya kadar bu seviyede kalacağını öngörüyor. Banka analistleri, ticaret savaşları ve FED’den faiz indirimlerinin altını desteklemeye devam edeceğini; dünyada dolarizasyon karşıtı eğilimin de altının güvenli liman varlığı olarak kalmasını sağlayacağını tahmin ediyor.

Analistler, "Küresel merkez bankalarının, ABD varlıklarından altına yönelme eğiliminin devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

ING'NİN BEKLENTİSİ

Hollanda merkezli ING Grup da, belirsiz ekonomik ortamın ve ABD dolarından uzaklaşma ihtiyacının, merkez bankalarının 2025 yılında altın alımlarını sürdüreceğini düşünüyor. Banka analistleri "Merkez bankalarının yıllık alım hızı, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinden bu yana 1.000 tonu aştı. Sadece geçen yıl 1.045 ton külçe altın satın aldılar ve bu, küresel talebin yaklaşık yüzde 20'sine denk geldi” hatırlatmasını yaptı.

Küresel ticaret risklerinin de yüksek seyrettiğine dikkat çeken ING; ABD ve diğer ülkeler arasındaki müzakerelerin kötüleşmesi halinde altın fiyatlarının yeni bir rekora gidebileceği görüşünü iletti.

16 TEMMUZ 2025 ALTIN FİYATI

Bu arada hafta başında 3.375 doları test eden ons altın, bugünkü işlemlerde 3.335 dolara yakın seyrini sürdürüyor. ABD’de dün açıklanan haziran enflasyonunun yıllık bazda %2,7 ile beklentileri aşması üzerine FED’den faiz indirimi beklentileri ötelendi ve altında kısa vadeli yön aşağı döndü.

İçeride de 16 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 3.317 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.285-4.335 TL alım ve satın bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7.065 TL’den satılıyor.