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Fethiye'de tekne sürüklendi! İçindekiler kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fethiye&#039;de tekne sürüklendi! İçindekiler kurtarıldı
Tekne Kazası, Fethiye, Muğla, Kıyı Emniyeti, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 14 metrelik bir tekne sürüklendi. İhbar üzerine harekete geçen kıyı emniyeti birimleri teknedeki 2 kişiyi kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 14 metre boyundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

2 KİŞİ KUTARILDI

Ekiplerce içindeki 2 kişi kurtarılan tekne, TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Ece Marina'ya yanaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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