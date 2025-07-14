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Denizli'de tur teknesinde yangın çıktı! Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Denizli&#039;de tur teknesinde yangın çıktı! Yaralılar var
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde nilüfer turu sırasında teknede çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Işıklı Gölü'nde nilüfer turuna çıkan Tayfun Eren'e ait teknede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma bot timi sevk edildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Eren ve teknedeki 3 kişi, yangını fark eden diğer tur teknelerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, kıyıda bekleyen sağlık görevlilerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Eren'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TEKNE SUYA BATTI

Bu arada alevlerin büyümesiyle suya batan teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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