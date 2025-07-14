Denizli'de tur teknesinde yangın çıktı! Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde nilüfer turu sırasında teknede çıkan yangında 4 kişi yaralandı.
Işıklı Gölü'nde nilüfer turuna çıkan Tayfun Eren'e ait teknede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma bot timi sevk edildi.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Eren ve teknedeki 3 kişi, yangını fark eden diğer tur teknelerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, kıyıda bekleyen sağlık görevlilerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Eren'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
TEKNE SUYA BATTI
Bu arada alevlerin büyümesiyle suya batan teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş