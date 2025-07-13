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Dalyan Marina’da lüks yat yandı! Deniz itfaiyesi seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dalyan Marina’da lüks yat yandı! Deniz itfaiyesi seferber oldu
Yangın, Yat, Çeşme, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Dalyan Marina’da demirli olan yatta yangın çıktı. Kısa sürede alevler her yeri sardı, ihbar üzerine müdahaleye gelen deniz itfaiyesi yangını söndürdü. Lüks yat kullanılamaz hale geldi.

Çeşme'ye bağlı Dalyan Mahallesi’ndeki marinada demirli bulunan "Seanymph" isimli yat, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dalyan Marina’da lüks yat yandı! Deniz itfaiyesi seferber oldu - 1. Resim

YANAN YATI DENİZE SÜRDÜLER

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, alevlerin diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla yatın halatlarını keserek başka bir tekne yardımıyla Seanymph’i açık denize sürükledi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi.

Dalyan Marina’da lüks yat yandı! Deniz itfaiyesi seferber oldu - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz itfaiyesi ekipleri, yanan yata müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde marinadaki diğer tekneler zarar görmezken, Seanymph isimli yat çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Dalyan Marina’da lüks yat yandı! Deniz itfaiyesi seferber oldu - 3. Resim

 Öte yandan, yangının çıkış nedeni ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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