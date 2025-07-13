Düğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu... Her yer karanlığa büründü, dumanlar yayıldı

Kocaeli'de bir çiftin en mutlu günü kabusa döndü. Düğün salonunun asansör bölümünde çıkan yangın beraberinde elektrik kesintisini getirdi. Her yer karanlığa bürünürken, asansörde mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi...

Olay, 22.30 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin üst katında yer alan düğün salonunda meydana geldi.

ÖNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ SONRA DUMAN

Düğün devam ederken salonda iki kez elektrik kesintisi yaşandı. Ardından asansör bölümünden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Salon kısa sürede karanlığa gömülürken içerisi dumanla kaplandı.

KORKU FİLMİ SAHNESİ GİBİ!

Büyük panik yaşayan davetliler kendilerini can havli ile dışarı attı. Bu sırada asansörde mahsur kalan iki kadın ve iki çocuğun çığlıkları duyuldu. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek asansörü aşağıya indirirken, dumandan etkilenen dört kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DÜĞÜN YARIDA KALDI

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Düğün salonu yetkilileri etkinliği sonlandırarak salonu boşalttı. Yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması gerçekleştirdi.