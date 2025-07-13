Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Düğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu... Her yer karanlığa büründü, dumanlar yayıldı

Düğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu... Her yer karanlığa büründü, dumanlar yayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu... Her yer karanlığa büründü, dumanlar yayıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bir çiftin en mutlu günü kabusa döndü. Düğün salonunun asansör bölümünde çıkan yangın beraberinde elektrik kesintisini getirdi. Her yer karanlığa bürünürken, asansörde mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi...

Olay, 22.30 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin üst katında yer alan düğün salonunda meydana geldi.

Düğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu... Her yer karanlığa büründü, dumanlar yayıldı - 1. Resim

ÖNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ SONRA DUMAN

Düğün devam ederken salonda iki kez elektrik kesintisi yaşandı. Ardından asansör bölümünden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Salon kısa sürede karanlığa gömülürken içerisi dumanla kaplandı.

Düğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu... Her yer karanlığa büründü, dumanlar yayıldı - 2. Resim

KORKU FİLMİ SAHNESİ GİBİ!

Büyük panik yaşayan davetliler kendilerini can havli ile dışarı attı. Bu sırada asansörde mahsur kalan iki kadın ve iki çocuğun çığlıkları duyuldu. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Düğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu... Her yer karanlığa büründü, dumanlar yayıldı - 3. Resim

İtfaiye ekipleri müdahale ederek asansörü aşağıya indirirken, dumandan etkilenen dört kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Düğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu... Her yer karanlığa büründü, dumanlar yayıldı - 4. Resim

DÜĞÜN YARIDA KALDI

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Düğün salonu yetkilileri etkinliği sonlandırarak salonu boşalttı. Yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Düğün değil korku filmi! İnsanlar hastanelik oldu... Her yer karanlığa büründü, dumanlar yayıldı - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Restoranda hesap kavgası kanlı bitti! 1'i ağır 7 yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Restoranda hesap kavgası kanlı bitti! 1'i ağır 7 yaralı var - 3. SayfaRestoranda hesap kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı varAydın'da eşini bıçaklayan kadın gözaltına alındı - 3. SayfaAydın'da eşini bıçaklayan kadın gözaltına alındıKonya'da feci olay: 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - 3. SayfaKonya'da feci olay: 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı16 yaşındaki genç ortalığı birbirine kattı! Polis biber gazıyla müdahale etti - 3. SayfaOrtalığı birbirine kattı! Polis biber gazıyla müdahale ettiBilecik'te bariyere çarpan araçta can pazarı: Yaralılar var - 3. SayfaBilecik'te bariyere çarpan araçta can pazarı: Yaralılar varKonya'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü - 3. SayfaKonya'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...