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Belediye arazisinde hasat bitti! Hem çiftçiye hem de ihtiyaç sahibine verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Belediye arazisinde hasat bitti! Hem çiftçiye hem de ihtiyaç sahibine verilecek
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Silivri Belediyesi, sosyal dayanışmayı ve yerel üretimi güçlendiren örnek bir tarım uygulamasına imza attı. Belediyeye ait bin 600 dönümlük tarım arazisinde ekilen buğdayların hasadı tamamlandı. Üretilen buğdaylar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara un olarak, çiftçilere ise saman ve tohumluk buğday olarak ulaştırılacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tamamlanan buğday hasadının ardından yaptığı açıklamada, elde edilen ürünlerin Birlikte Dayanışma Marketi aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacağını belirtti.

Belediye arazisinde hasat bitti! Hem çiftçiye hem de ihtiyaç sahibine verilecek - 1. Resim

Başkan Balcıoğlu, "Silivri'miz genelinde belediyemize ait 1.600 dönüm arazimize ektiğimiz buğdayların hasadını tamamladık. Hasat ettiğimiz buğdaylardan elde edeceğimiz unları Birlikte Dayanışma Marketimiz üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Belediye arazisinde hasat bitti! Hem çiftçiye hem de ihtiyaç sahibine verilecek - 2. Resim

Çiftçilerimize ise saman ve tohumluk buğday desteği sağlayarak üretimlerini sürdürebilmelerine katkı sunacağız" dedi.

Belediye arazisinde hasat bitti! Hem çiftçiye hem de ihtiyaç sahibine verilecek - 3. Resim

"TOPRAĞIMIZDAN ELDE ETTİĞİMİZİ HALKIMIZLA PAYLAŞIYORUZ"

Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli tarımdır" sözünü hatırlatarak bu anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

Belediye arazisinde hasat bitti! Hem çiftçiye hem de ihtiyaç sahibine verilecek - 4. Resim

Üreten, paylaşan ve kendi kendine yetebilen bir belediyecilik modelini benimsediklerini belirten Balcıoğlu, "Toprağımızdan elde ettiğimizi yine halkımızla paylaşıyoruz. Belediyeciliğe bir vicdan meselesi olarak bakıyoruz. Kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hareket ediyor, dayanışma kültürümüzü güçlendiriyoruz. Silivri'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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