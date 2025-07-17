Suat Özçağdaş kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın biyografisi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, LGS 2025 sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Eğitim sistemine ve sınav şeffaflığına dair eleştirileriyle dikkat çeken Özçağdaş'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Suat Özçağdaş 2025 yılı LGS merkezi sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamalar ile gündemde yer buldu. Peki, Suat Özçağdaş kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi partiden?

SUAT ÖZÇAĞDAŞ KİMDİR?

Suat Özçağdaş, psikoloji alanında eğitim almış bir siyasetçi olarak tanınıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Özçağdaş, uzun yıllar boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır.

Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası Kızılhaç - Kızılay Federasyonu (IFRC) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gibi kurumlarda ulusal ve uluslararası düzeyde yönetici olarak çalışmıştır. Afet yönetimi, psikososyal destek, gönüllülük ve sosyal girişimcilik gibi konularda projeler yürütmüş, birçok akademik yayında yer almıştır.

2011 yılında Sosyal İnovasyon Merkezi’ni kurarak toplumsal sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye devam etmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sosyal girişimcilik dersleri de veren Özçağdaş, 2020 yılında CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı görevine getirilmiş, 2023 seçimlerinde ise İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Suat Özçağdaş 18 Temmuz 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur ve 52 yaşındadır. Eğitim hayatına İzmir'de başlayan Özçağdaş, üniversite eğitimini Ankara’da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ HANGİ PARTİDEN?

Suat Özçağdaş Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubudur. Siyasi yaşamına 1992 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de başlayan Özçağdaş, daha sonra CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmiştir.

2023 genel seçimlerinde CHP’den İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş ve ardından Parti Meclisi Üyeliği ile Genel Başkan Yardımcılığı görevlerine getirilmiştir.