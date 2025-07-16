Suriye Cumhurbaşkanı kimdir? 19. Suriye Cumhurbaşkanı gündemde

29 Ocak 2025 yılında Suriye siyasetinde büyük bir değişik meydana geldi. Uzun süredir yönetimi elinde bulunduran Beşar Esad'ın rejiminin çökmesiyle ülke tarihinde yeni bir döneme girildi. Peki, Suriye Cumhurbaşkanı kimdir? İşte cevabı...

2025 yılı itibarıyla Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı belli oldu. Yıllardır ülke içinde devam eden iç savaş, bölgesel çatışmalar ve diplomatik krizlerin ardından ülke yönetimi değişti.

Beşar Esad sonrası dönemin başlamasıyla birlikte gözler ülkenin cumhurbaşkanına çevrildi. Askeri kimliğiyle öne çıkan bu lider, Suriye siyasetini farklı bir boyuta taşıdı. Peki, Suriye Cumhurbaşkanı kimdir? İşte cevabı...

SURİYE CUMHURBAŞKANI KİMDİR?

29 Ocak 2025 yılından itibaren Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı Ahmed Hüseyin eş-Şara olmuştur.

Eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın rejiminin çökmesinin ardından ülkenin başına geçen Ahmet Şara, "Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" açıklamasıyla gündeme geldi.

AHMET ŞARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ahmed Şara, 29 Ekim 1982 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde doğdu. Suriyeli bir siyasetçi olmanın dışında askeri komutanıdır.

29 Ocak 2025 tarihinden itibaren Suriye Cumhurbaşkanı olarak göre yapan Ahmet Şara, Beşar Esad rejiminin sona ermesinde kritik bir rol üstlenmiştir.

Ahmet Şara, Golan Tepeleri kökenli Sünni Müslüman bir ailesinin çocuğudur. Riyad'da doğmuş ancak çocukluğunu ve gençliğini Suriye'nin başkenti Şam'da geçirmiştir.

2003 yılında, Irak'ın işgalinden gemen önce Irak El Kaidesi'ne katılarak asker olarak görev yapmıştır. 2006 yılında ise Amerikan güçleri tarafından yakalaran 2011 yılına kadar tutuklu kaldı. Serbest bırakıldıktan sonra Suriye'de muhalefet cephesinde katıldı.

Beşar Esaj rejiminin çökmesine katkı sağlayan Ahmed Şara, 2024 itibarıyla ülkenin fiili lideri olarak tanındı. ABD ile dolaylı temaslara girerek, hakkında çıkan 10 milyon dolarlık ödül teklifinin kaldırıldı.

29 Ocak 2025'te Suriye Cumhurbaşkanı olarak göreve gelen Ahmed Hüseyin eş-Şara, İsrail'in başkent Şam'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" mesajını vermesiyle gündeme geldi.