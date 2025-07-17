İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş! 125 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi…

Bankalar, TCMB’den gelecek hafta beklenen faiz indirimi öncesinde harekete geçerek, kredi faizlerini aşağı çekmeye başladı. 36 ay vadeli kredilerde en düşük oran %2,99’a kadar gerilerken, bankadan para çekecek tüketicilere “vadeyi ve miktarı kısa tut” önerisi geliyor. İhtiyaç kredilerinde en düşük oranlar hangi bankalarda? 125 bin TL için 12, 24 ve 36 ayda güncel geri ödeme tabloları nasıl oluşuyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının kritik faiz kararına 1 hafta kala dikkatler bir yandan kredi faizlerine de çevrildi. Toplam krediler içinde en yüksek hacme sahip ihtiyaç kredisi faizlerinde, bu hafta sınırlı da olsa düşüşler yaşanıyor. Bankalar, TCMB’den beklenen faiz indirimi öncesinde harekete geçerek, kredi faizlerini aşağı çekmeye başladı. Bazı bankalar da kampanyalarla daha düşük faizli kredi seçeneklerini devreye aldı.

1 YIL VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

17 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca 1 yıl vadede sunulan en düşük oranlı krediler şöyle:

-Alternatif Bank: %3,59

-TEB: %3,65

-ING: %3,79

-ON Dijital: %3,89

-Denizbank: %3,99

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

125 bin TL kredinin, en düşük oranla 12 ay vadede geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,59

-Aylık Taksit: 13 bin 840 TL

-Toplam geri ödeme: 166 bin 700 TL

2 YIL VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

17 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca 2 yıl vadede sunulan en düşük oranlı krediler şöyle:

-Alternatif Bank: %3,39

-ING: %3,49

-TEB: %3,65

-QNB: %3,71

-Denizbank: %3,72

125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

125 bin TL kredinin, en düşük oranla 24 ay vadede geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,39

-Aylık Taksit: 8 bin 544 TL

-Toplam geri ödeme: 205 bin 670 TL

3 YIL VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

17 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca 3 yıl vadede sunulan en düşük oranlı krediler şöyle:

-ING: %2,99

-Alternatif Bank: %3,09

-Denizbank: %3,39

-QNB: %3,42

-TEB: %3,65

125 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

125 bin TL kredinin, en düşük oranla 36 ay vadede geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık Taksit: 6 bin 508 TL

-Toplam geri ödeme: 234 bin 905 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-12 ay gibi “daha kısa vadeli” kredilerde faiz oranları “daha yüksek” seyrediyor.

-Vade uzadıkça faiz oranlarında da gerileme dikkat çekiyor.

-Ancak toplam faiz yükü daha uzun vadeli kredilerde daha yüksek oluyor.

-12 aylık kredilerde %33,35 olan faiz yükü, 36 aylık kredilerde %91’i aşıyor.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Bankacılık kaynakları, kredi kullanma ihtiyacı olan tüketicilerin “faiz indirimlerinin de beklendiği” bu dönemde, daha düşük tutarlı ve daha kısa vadeli seçeneklere odaklanmasının daha doğru bir strateji olabileceğini aktarıyor. Böylece tüketicilerin ‘daha az faiz yükü’ ile karşılaşabileceği ve sonraki dönemlerde muhtemel faiz indirimlerinden de yararlanabileceği belirtiliyor.

1 TRİLYON 736 MİLYAR TL!

Bu arada BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 4 Temmuz ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 736 milyar 532 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre kredi hacminde yaklaşık 10 milyar liralık bir artış gözlemlendi.