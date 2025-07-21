12 hisse geri alım yaptı, 6 hisse temettü ödeyecek! BİST 100 endeksi dönüm noktasında...

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta sınırlı primle 10.366’dan kapandı. Bu hafta bilançolar, TCMB’nin faiz kararı, Fitch ve Moody’s’ten not güncellemesi beklenecek. 10.400 direncinin önemli dönüm noktası olduğu, bu seviyenin aşılması halinde alımların hızlanabileceğini ifade ediliyor. Bu arada borsa şirketlerinin hisse geri alımları ve temettü ödemeleri de sürüyor. İşte Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmeler ve beklentiler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da yeni hafta yoğun bir gündem takip edilecek. BİST şirketlerinin ikinci çeyrek bilançoları bu hafta başlıyor. 24 Temmuz’da TCMB’nin faiz kararı belli olacak. 25 Temmuz’da da Fitch ve Moody’s tarafından Türkiye’nin not güncellemesi beklenecek.

BİST 100 endeksi geçen hafta %0,07 gibi oldukça sınırlı bir primle 10.366 puandan kapanış yaptı. Borsa aşağıda 9.990 ve yukarıda 10.407 gibi geniş bir aralıkta dalgalandı. Ardından kapanış, haftalık yüksek seviyeye yakın serlerden gerçekleşti.

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BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, 4 aydır aşılamayan 10.400 direncinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu hafta söz konusu seviyenin geçilmesi halinde alımların da hızlanabileceğini aktarıyor. Aşağıda ise 10.000 seviyesi kuvvetli bir destek olarak gösteriliyor.

Bu arada borsa şirketleri hisse geri alımlarına devam ederken, diğer taraftan temettü ödemeleri de sürüyor.

GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Geçen hafta 12 borsa şirketi geri alım yaptı. Bu şirketler ve geri alım yaptıkları tutarlar şöyle:

1-Cem Zeytincilik (CEMZY): 25,694 milyon TL

2-ENERYA Enerji (ENERY): 17,971 milyon TL

3-Ahlatçı Gaz Dağıtım (AHGAZ): 11,876 milyon TL

4-Tera Menkul Değerler (TERA): 8,870 milyon TL

5-Bahadır Kimya (BAHKM): 6,021 milyon TL

6-Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 4,963 milyon TL

7-Lokman Hekim (LKMNH): 4,665 milyon TL

8-Ofis Yem (OFSYM): 4,210 milyon TL

9-Akfen İnşaat (AKFIS): 2,813 milyon TL

10-Investco Holding (INVES): 2,494 milyon TL

11-Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY): 1,614 milyon TL

12-PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT): 1,459 milyon TL

TEMETTÜ TAKVİMİ (21-25 TEMMUZ)

Bu hafta borsada işlem gören 6 şirketin temettü ödemesi bulunuyor. Bu şirketler, temettü ödeme tarihleri ve hisse başına net temettü tutarları şöyle sıralanıyor:

21 Temmuz

-AYEN Enerji (AYEN): 0,21 TL

22 Temmuz

-ESCAR Filo Kiralama (ESCAR): 0,10 TL

-Altınkılıç Gıda (ALKLC): 0,01 TL

23 Temmuz

-Panora GYO (PAGYO): 0,66 TL

24 Temmuz

-Vestel Beyaz Eşya (VESBE): 0,04 TL

25 Temmuz

-GÜR-SEL Turizm Taşımacılık (GRSEL): 0,33 TL