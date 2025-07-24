Faiz düşerse, altın ve dolar ne olur? Kritik karar saat 14:00’te geliyor

Piyasada temmuz ayının en önemli gündem maddesi olan TCMB’nin faiz kararı bugün belli oluyor. Ağırlıklı beklenti, politika faizinin 250 baz puan düşürülmesi ve %43,50’ye çekilmesi şeklinde öne çıkıyor. TCMB’nin faiz kararı kadar, bundan sonraki sürece dair yol haritasını göstermesi açısından karar metninin de önemli olduğu vurgulanıyor. Faizlerde indirim süreci başlarsa, altın fiyatları ve döviz kurları nasıl etkilenebilir? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda haftalarıdır merakla beklenen Merkez Bankasının faiz kararı bugün saat 14:00’te açıklanacak. Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirimi bekleniyor. Haziran ayı toplantısında “pas” geçen TCMB, politika faizini %46’da sabit tutmuştu.

Bugünkü beklentilere bakıldığında;

AA Finans tarafından gerçekleşen ankette, 250 baz puanlık indirim beklentisi öne çıktı.

TCMB’nin temmuz beklenti anketinde, ay sonu politika faiz oranı tahmini %43,31 oldu.

ABD’li Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın faizi 350 baz puan indirebileceğini öngördü.

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İNDİRİMİ DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Haziranda aylık enflasyonunun %1,37 ile beklenti altında kalması ve yıllık enflasyonun %35 sınırına kadar gerilemesinin ardından, TCMB’ye faiz indirimi için geniş bir alan açıldı. Döviz tevdiat hesaplarının son 4 aylık süreçte 190-195 milyar dolar bandında denge bulması ve rezervlerde yeniden yükseliş yaşanması da TCMB’nin elini güçlendirdi.

STOPAJ ARTIŞI NASIL YANSIYACAK?

Öte yandan bu süreçte TL mevduat ve yatırım fonlarının kazançlarına uygulanan stopaj oranının %15’ten %17,5’e çıkarılması, Türk lirasının getirisinin de bir miktar azalmasına sebep oldu. TCMB’nin faiz kararında, bu gelişmeyi de dikkate alabileceği ifade ediliyor.

TCMB’nin faiz kararı kadar, bundan sonraki sürece dair yol haritasını göstermesi açısından karar metninin de önemli olduğu vurgulanıyor.

FAİZ DÜŞERSE, DOLAR NE OLUR?

Ekonomistler, faiz indirimi sürecinde enflasyonun önemli bir barometre olduğunu vurgulayarak, şu noktalara dikkat çekiyor:

Aylık bazda TÜFE mayıs ve haziranda %2’nin altında gerçekleşti.

TL’nin getirisi ise %3 civarında oldu. Dolayısıyla TL’de reel getiri devam ediyor.

Faiz indirimi sürecinde de hem enflasyonda düşüşün hem TL’deki reel getirinin sürmesi önemli.

TCMB’nin de dikkat ettiği bu denklemin korunması halinde, dövizde ciddi hareketlilik beklenmemeli.

FAİZ DÜŞERSE, ALTIN NE OLUR?

Altın fiyatlarının ise son dönemde küresel piyasalardaki gelişmelerden destek bulduğunu belirten ekonomistler, şunları vurguluyor:

Bu yıl tarifeler, jeopolitik riskler, dolar endeksinde yaşanan düşüş ve merkez bankalarının devam eden talebinin de etkisiyle ons fiyatı 3.500 dolarla rekor kırdı, gram altın pozitif etkilendi.

İç dinamiklere bakıldığında enflasyon ve enflasyon beklentilerinde düşüş halinde, tüketicilerin de ‘korunmak’ için altın alımına yönelmesi yavaşlayabilir.

Ancak TL’deki getirinin azalması, uzun vadeli yatırımcı için altını bir alternatif olarak öne çıkarabilir.

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