Piyasalar, TCMB'ye nasıl tepki verdi? BİST 100 marttaki düşüşün ayak izini sildi!

Piyasalarda son dakika! Merkez Bankasının 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün 10.783 seviyesine kadar yükseldi. Böylece mart ayındaki sert düşüşte grafiklerde oluşan fiyat boşluğu da kapandı. Faiz indirimi sonrası kıpırdamayan dolarda 40,47 TL seviyesinde yatay eğilim devam etti. İki yıllık gösterge faiz de düşüşe geçti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankasının politika faizini “beklentilerin üst bandı olan” 300 baz puan indirmesinin ardından piyasalarda pozitif eğilim hız kazandı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, faiz kararının ardından gelen alımlarla 10.783 seviyesine kadar yükseldi. Endeks, böylece mart ayındaki sert düşüşte grafiklerde oluşan fiyat boşluğunu da kapattı.

Ardından kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, günü %0,92 primle 10.689’dan kapattı. Faiz indirimi sonrası kıpırdamayan dolarda da 40,47 TL seviyesinde yatay eğilim devam etti. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise %0,47 düşüşle 40,48 seviyesine çekildi.

PİYASADA YENİ KATALİZÖR

Yapı Kredi Analisti Çağlar Kimençe, piyasaların 250 baz puanlık indirimi satın aldığını belirterek, “300 baz puanlık indirim, alışların biraz daha sürmesini sağlayabilir. Bir sonraki toplantı 11 Eylül’de, 49 gün sonra yapılacak. Bu sürede piyasa mevcut momentumunu korumak için yeni bir tetikleyici ihtiyacı duyabilir, aksi halde momentumda azalma görülebilir” dedi.

DİKKATLE İZLENECEK 3 GELİŞME

Faiz indirimi patikasına tekrar girildiğine olan inancın piyasaya zemin olabileceğini ve ana çerçevede iyimserliğin korunabileceğini aktaran Kimençe, “Eylül toplantısı öncesinde takvimde Moody’s ve Fitch gözden geçirmesi, 4 Ağustos’ta temmuz enflasyonu ve 3 Eylül’de ağustos enflasyonu bulunuyor. Bu unsurlar beklenenden iyi sonuçlar ortaya koydukları takdirde destekleyici olabilirler” diye konuştu.

BEKLENTİLERDEN DAHA ‘GÜVERCİN’

Kararın piyasaya etkisini kısa vade için ‘hafif pozitif’ olarak değerlendirdiklerini ve orta vade için iyimser olduklarını aktaran Kimençe, “TCMB, piyasanın beklediğinden daha güvercin tutum ortaya koydu. İç koşulların iyileştiği, görülen risklerin takip edildiği süreçte faiz indirimlerinin kapısını araladı, ilk adımını attı. Gelecek için ise toplantı odaklı, o günün koşullarına göre, temkinli adım atacağı sinyallerini verdi” değerlendirmesinde bulundu.

İNDİRİMLER DEVAM EDECEK

Alnus Yatırım tarafından yapılan analizde de, TCMB’nin ‘güvercin’ bir duruş ile faiz oranlarını düşürdüğüne ve metindeki bazı şahin ifadelerin çıkartıldığına dikkat çekilerek “Bu anlamda, Eylül toplantısına kadar dezenflasyon sürecini bozacak düzeyde iç ve dış risklerin ortaya çıkmaması durumunda faiz indirim döngüsünün devam edeceğini düşünmekteyiz” denildi.

BORSA, CDS, KUR, TAHVİL…

Fiyatlamalar açısından ise faiz indirimi patikasına ‘güvercin’ tonda dönülmesini özellikle Borsa İstanbul açısından pozitif karşıladıklarını belirten Alnus Yatırım, “Ayrıca yeterli reel getirinin halen varlığı nedeniyle CDS, kur ve tahvil cephesinde bu faiz indiriminin negatif etkisinin olacağını öngörmüyoruz. Tam aksine mart ayındaki türbülans sonrasında yeniden normalleşmenin başlaması ile, CDS ve tahvil tarafında TL lehine pozitif fiyatlama oluşabileceğini düşünüyoruz” yorumunda bulundu.