Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Piyasalar, TCMB'ye nasıl tepki verdi? BİST 100 marttaki düşüşün ayak izini sildi!

Piyasalar, TCMB'ye nasıl tepki verdi? BİST 100 marttaki düşüşün ayak izini sildi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Piyasalar, TCMB&#039;ye nasıl tepki verdi? BİST 100 marttaki düşüşün ayak izini sildi!
TCMB, Faiz İndirimi, Borsa İstanbul, BİST 100, Döviz, Faiz, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Merkez Bankasının 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün 10.783 seviyesine kadar yükseldi. Böylece mart ayındaki sert düşüşte grafiklerde oluşan fiyat boşluğu da kapandı. Faiz indirimi sonrası kıpırdamayan dolarda 40,47 TL seviyesinde yatay eğilim devam etti. İki yıllık gösterge faiz de düşüşe geçti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankasının politika faizini “beklentilerin üst bandı olan” 300 baz puan indirmesinin ardından piyasalarda pozitif eğilim hız kazandı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, faiz kararının ardından gelen alımlarla 10.783 seviyesine kadar yükseldi. Endeks, böylece mart ayındaki sert düşüşte grafiklerde oluşan fiyat boşluğunu da kapattı.

Ardından kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, günü %0,92 primle 10.689’dan kapattı. Faiz indirimi sonrası kıpırdamayan dolarda da 40,47 TL seviyesinde yatay eğilim devam etti. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise %0,47 düşüşle 40,48 seviyesine çekildi.

Piyasalar, TCMB'ye nasıl tepki verdi? BİST 100 marttaki düşüşün ayak izini sildi! - 1. Resim

PİYASADA YENİ KATALİZÖR

Yapı Kredi Analisti Çağlar Kimençe, piyasaların 250 baz puanlık indirimi satın aldığını belirterek, “300 baz puanlık indirim, alışların biraz daha sürmesini sağlayabilir. Bir sonraki toplantı 11 Eylül’de, 49 gün sonra yapılacak. Bu sürede piyasa mevcut momentumunu korumak için yeni bir tetikleyici ihtiyacı duyabilir, aksi halde momentumda azalma görülebilir” dedi.

DİKKATLE İZLENECEK 3 GELİŞME

Faiz indirimi patikasına tekrar girildiğine olan inancın piyasaya zemin olabileceğini ve ana çerçevede iyimserliğin korunabileceğini aktaran Kimençe, “Eylül toplantısı öncesinde takvimde Moody’s ve Fitch gözden geçirmesi, 4 Ağustos’ta temmuz enflasyonu ve 3 Eylül’de ağustos enflasyonu bulunuyor. Bu unsurlar beklenenden iyi sonuçlar ortaya koydukları takdirde destekleyici olabilirler” diye konuştu.

Piyasalar, TCMB'ye nasıl tepki verdi? BİST 100 marttaki düşüşün ayak izini sildi! - 2. Resim

BEKLENTİLERDEN DAHA ‘GÜVERCİN’

Kararın piyasaya etkisini kısa vade için ‘hafif pozitif’ olarak değerlendirdiklerini ve orta vade için iyimser olduklarını aktaran Kimençe, “TCMB, piyasanın beklediğinden daha güvercin tutum ortaya koydu. İç koşulların iyileştiği, görülen risklerin takip edildiği süreçte faiz indirimlerinin kapısını araladı, ilk adımını attı. Gelecek için ise toplantı odaklı, o günün koşullarına göre, temkinli adım atacağı sinyallerini verdi” değerlendirmesinde bulundu.

İNDİRİMLER DEVAM EDECEK

Alnus Yatırım tarafından yapılan analizde de, TCMB’nin ‘güvercin’ bir duruş ile faiz oranlarını düşürdüğüne ve metindeki bazı şahin ifadelerin çıkartıldığına dikkat çekilerek “Bu anlamda, Eylül toplantısına kadar dezenflasyon sürecini bozacak düzeyde iç ve dış risklerin ortaya çıkmaması durumunda faiz indirim döngüsünün devam edeceğini düşünmekteyiz” denildi.

Piyasalar, TCMB'ye nasıl tepki verdi? BİST 100 marttaki düşüşün ayak izini sildi! - 3. Resim

BORSA, CDS, KUR, TAHVİL…

Fiyatlamalar açısından ise faiz indirimi patikasına ‘güvercin’ tonda dönülmesini özellikle Borsa İstanbul açısından pozitif karşıladıklarını belirten Alnus Yatırım, “Ayrıca yeterli reel getirinin halen varlığı nedeniyle CDS, kur ve tahvil cephesinde bu faiz indiriminin negatif etkisinin olacağını öngörmüyoruz. Tam aksine mart ayındaki türbülans sonrasında yeniden normalleşmenin başlaması ile, CDS ve tahvil tarafında TL lehine pozitif fiyatlama oluşabileceğini düşünüyoruz” yorumunda bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çift Kişilik Oda ve Leyla dizisi neden yayınlanmıyor? TV yayın akışında yeni bölümler yer almadıBir damla suya muhtaç kalabiliriz! Bazısı kurudu, bazısı alarm verdi... İşte Türkiye'nin can çekişen su kaynakları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan'ın milyarları gitti, dahası yolda! Kuraklık feci vurdu, AB uyardı - EkonomiYunanistan'ın milyarları gitti, dahası yolda!Karar metninde dikkat çeken şifreler! Faiz indirimleri devam edecek mi? - EkonomiKarar metninde dikkat çeken şifreler!Tadı çilek gibi ama kendisi üzüm! Hasat başladı, üreticiyi uçuracak - EkonomiTadı çilek kendisi üzüm! Hasat başladı, üretici coşacakAvrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu - EkonomiAvrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttuİstanbul Havalimanı 1612 uçuşla Avrupalı rakiplerini solladı! - Ekonomiİstanbul Havalimanı Avrupalı rakiplerini solladı!Merkez Bankası rezervlerinde artış devam ediyor! - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde artış devam ediyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...