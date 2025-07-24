Karar metninde dikkat çeken şifreler! Faiz indirimleri devam edecek mi?

Merkez Bankasının politika faizini %43,00 seviyesine çekmesinin ardından “devamı gelecek mi?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı; karar metninde yer alan ‘faiz adımları’ yerine ‘adımların büyüklüğü’ ifadesine geçişe ve talep koşullarının dezenflasyona katkısıyla ilgili daha güvenli duruşa dikkat çekerek; aylık enflasyonun ağustosla birlikte %2’nin altında gelmesi halinde faiz indirimlerinin süreceğini söyledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankasından merakla beklenen faiz kararı bugün açıklandı. Piyasalarda ağırlıklı olarak 250 baz puanlık indirim beklenirken, TCMB’den 300 baz puanlık hamle geldi. Böylece politika faizi %43,00 seviyesine çekildi.

Piyasalar “bundan sonraki süreçte faiz indirimleri devam edecek mi” sorusuna cevap ararken, bugünkü Para Politikası Kurulu karar metnini değerlendiren ekonomistler, önemli çıkarımlarda bulundu.

İNDİRİM DÖNGÜSÜ BAŞLADI

TCMB’nin 300 baz puan ile, 250-300 olan ağırlıklı piyasa beklentisinin üst bandında indirim yapmayı ve faiz koridorunu da aynı oranda asimetrik bırakmayı tercih ettiğini aktaran Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, “Öncelikle bir indirim döngüsüne başladığımızı görüyoruz. İki önemli vurgulama, indirim döngüsü beklentisini destekliyor: (Karar metninde) ‘Faiz adımları’ yerine ‘adımların büyüklüğü’ ifadesine geçiş ve talep koşullarının dezenflasyona katkısıyla ilgili daha güvenli duruş…” diye konuştu.

YENİDEN “SIKI DURUŞ” VURGUSU

Diğer taraftan faiz indirim sürecinin enflasyon odaklı ve temkinli yürütüleceğine dair ifadelerin dikkat çektiğini belirten Tokalı, “TCMB’nin notunda yer alan diğer önemli bir ifade de ‘fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun devam edeceği.’ Önceki notlarda ‘para politikasında kararlı duruş’ şeklinde daha genel bir ifade kullanılıyordu. Özünde büyük değişiklik gibi düşünülmeyebilir. Ancak Merkez Bankası’nın beklenti kanalı yönetiminin zarar görmemesi açısından, daha fazla hassasiyetle ‘sıkı duruş’ vurgusunu bu noktada eklediğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

AĞUSTOS ENFLASYONU KRİTİK

Bundan sonraki adımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tokalı; TCMB’nin eylül toplantısına kadar iki enflasyon verisinin alınacağını, temmuz enflasyonunda ana eğilim yukarı yönlü olacağını, bunun geçici olup olmadığına bakılacağını vurguladı.

Bu anlamda ağustosta aylık enflasyonun tekrar %2’nin altına inmesinin önemli bir sinyal vereceğini belirten Tokalı, “Bu durumda minimum 250-300 baz puanlık faiz indirimleri bekleyebiliriz. Enflasyondan alacağımız sinyaller olumlu olmazsa daha ölçülü indirimlere hazırlıklı olmak gerekiyor.” şeklinde konuştu.