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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak! Yeni sosyal konut projesi geliyor... Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak! Yeni sosyal konut projesi geliyor... Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;da
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda yeni sosyal konut projesi başlatılacağını duyurdu. Bakan Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimizle paylaşacak." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek, konut edinmeyi kolaylaştıran ve herkesin gayrimenkul yatırımına adım atabilmesini sağlayacak yeni finansman modeli olan Gayrimenkul Sertifikası’nı tanıttı.

Programın başında yıl sonunda sosyal konut projesi başlatılacağını söyleyen Bakan Kurum, 81 ilde konut ve kira fiyatlarının düşeceğini göreceklerini bildirdi.

Bakan Kurum konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

"Yıl sonunda yeni sosyal konut projesini başlatıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimizle paylaşacak.

"KONUT VE KİRA FİYATLARININ DÜŞECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

81 ilde konut ve kira fiyatlarının düşeceğini göreceğiz. Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşanan konut darlığının ortadan kalkacağını göreceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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