Gayrimenkul Sertifikası'yla konut alımında yeni dönem! Damla Kent Evleri projesiyle başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konut Alımında Yeni Adım: Gayrimenkul Sertifikası Tanıtım Toplantısı" programında konuştu. Projenin detaylarını anlatan Kurum, "Hisse senedi gibi alıp satabileceksiniz. Başakşehir'deki Damla Kent evleriyle projeyi hayata geçiriyoruz. Halka arz fiyatı 7.59 TL olacak. İlk etapta 5 bin konut başlayacağız "dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek, konut edinmeyi kolaylaştıran ve herkesin gayrimenkul yatırımına adım atabilmesini sağlayacak yeni bir finansman modeli olan "Gayrimenkul Sertifikası"nın tanıtım programında açıklamalarda bulundu.

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Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu projede emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. 2002'den bu yana herkes için yuva dedik, gece gündüz demeden çalıştık. Vatandaşımızın en temel hakkı olan barınmayla ilgili gerçekten çok önemli fırsatlar sağladık. En zor günlerde bile önemli projeler yaptık. Ev sahibi olmayan kardeşimiz kalmasın dedik, pek çok kampanya ile vatandaşlarımızın yanında olduk.

Deprem bölgesinde 220 bin mimar-mühendis-işçi kardeşimizle birlikte depremzede kardeşlerimiz evlerine bir an evvel girsin diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kalan 203 bin yuvamızı da yıl sonuna kadar inşallah tamamlayacağız. Depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutacağız.

Tüm bu projeleri eş zamanlı yürütmek Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarabileceği bir durum değildir. Dünyada da bunun başka bir örneği yoktur. Bu sağlam bir altyapı, güçlü bir lider ve siyasi kararlılık gerektirir.

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"MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANIMIZ VERECEK"

Yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. İlgili kurumlarla detaylar üzerinde çalışma yürütüyoruz. Ev sahibi olmayan, ilk evini alacak vatandaşlarımıza ev imkanı olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihini en büyük projesini inşallah sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimize müjdeleyecek. 81 ilimizde de konut fiyatlarının düştüğünü hep birlikte göreceğiz.

Deprem bölgesinde konutların teslimiyle birlikte kiraların 3 bin liraya kadar düştüğü şehirlerimiz var. Azimle milletimizi sağlam ve konforlu yuvalara kavuşturmaya devam edeceğiz.

Konut sorununu kökten çözeceğiz. Gerekli iradeyi gösterecek, 81 ilimizi hem afetlere hazırlayacağız hem de bu konuda yapılması gereken her adımı yürütmeye devam edeceğiz.

GAYRİMENKUL PROJESİ NEDİR?

Peki nedir bu gayrimenkul sertifikası? Vatandaşın küçük birikimle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayacak, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstürmandır. Başakşehir'deki Damlakent evleri projesiyle hayata geçiriyoruz.

Her türlü konforun düşünüldüğü bu projemizi inşallah sertifika yöntemiyle halka arz edeceğiz. Bu sistemin en güzel yanı birlimizi az olsa bile cüzi miktarlarda bu sertifikaları alarak yatırım yapabiliyorsunuz.

Hayalinizdeki daire için gerekli sertifikayı tamamladığınızda o daire ayrılıyor. Proje bitiminde size tapu teslimi yapılıyor. İki veya daha fazla kişi sertifikalarını birleştirebiliyor.

HALKA ARZ FİYATI 7.59 TL

Borsa İstanbul'da işlem gördüğü için istediğiniz zaman alım satım yapabiliyorsunuz. Halka arz fiyatı 7.59 TL olacak. İlk etapta 5 bin konut başlayacak ve hızla genişleyecek.