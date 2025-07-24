Merkez Bankası rezervlerinde artış devam ediyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 326 milyon dolar artışla 168 milyar 569 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 18 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 752 milyon dolar artışla 83 milyar 303 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Temmuz'da 81 milyar 551 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri ise 574 milyon dolar yükselişle 84 milyar 692 milyon dolardan 85 milyar 266 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 326 milyon dolar artışla 166 milyar 243 milyon dolardan 168 milyar 569 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):