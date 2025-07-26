Öcalan'ın bulunduğu İmralı'dan tahliye edilmişti! CTE'den PKK hükümlüsü Veysi Aktaş açıklaması

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan bir diğer PKK hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi. Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, tahliye kararına ilişkin yaptığı açıklamada Aktaş'ın 32 yıl hapis cezası çektiğini ve kanunlara uygun olarak tahliye edildiğini, herhangi bir ayrıcalık uygulanmadığını vurguladı. Veysi Aktaş, Öcalan'ın son paylaşılan fotoğrafında da yer almıştı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan bölücü terör örgütü PKK üyesi hükümlü Veysi Aktaş'ın, koşullu salıverilmesine ilişkin tüm işlemlerin, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütüldüğünü ve herhangi bir ayrıcalık uygulanmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında "İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi." şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

1994'TE TUTUKLANDI, 2015'TE İMRALI'YA SEVK EDİLDİ

"Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" (765 S. TCK 125) suçundan müebbet hapis cezasına hükümlü olan Veysi Aktaş'ın, 11 Mayıs 1994'te ceza infaz kurumuna giriş yaptığı, 17 Mart 2015'te İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

32 YIL HAPİSTE MAHKUM EDİLDİ, AYRICALIK UYGULANMADI