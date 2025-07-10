PKK ne zaman, nerede silah bırakacak? Abdullah Öcalan'dan 'silahları bırakın' çağrısı

PKK silah bırakma konusu Türkiye'nin gündeminde yer alan konulardan biridir. Geçtiğiniz günlerde Abdullah Öcalan tutuklu bulunduğu İmralı adasından PKK'nın kendini feshetmesini ve silah bırakmasını istemişti. Bu noktada, örgütün fesih kararı ve silahsızlanma konulara öne çıkan başlıklar arasındadır. PKK ne zaman, nerede silah bırakacağı merak konusu oldu.

PKK’nın silah bırakma kararı alması kamuoyunda büyük ses getirdi. Bu süreçte ise Abdullah Öcalan’ın çağrıları önemli etkenlerden biridir.

27 Şubat tarihinde DEM Parti heyeti İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyaretten hemen sonra basın toplantısı gerçekleştirildi. İmralı'nın çağrısı okumuştu ve "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmeli" çağrısında bulunmuştu.

Bahsi geçen bu çağrı Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir noktadır. PKK ne zaman, nerede silah bırakacak? arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

PKK NEREDE SİLAH BIRAKACAK?

Abdullah Öcal'ın PKK'lılara 'silahı bırakın' çağrısından sonra PKK mayıs ayında 12. Kongresi'ni toplayarak, fesih ve silah bırakma kararı almıştı.

PKK'ların silahlarını nereye teslim edileceği bilinmemektedir. Ancak silahların teslim edileceği yerler, MİT tarafından belirleneceği ve her adım kayıt altına alınacağı belirtildi.

PKK'nın silahı teslim edeceği konusuyla ilgili gelişmeler Ankara tarafından yakından takip edilecek.

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Son anda herhangi bir karar değişikliği olmazsa PKK, 11 Temmuz Cuma günü törenle silah bırakma sürecini başlatacak.

Abdullah Öcalan'ın İmralı heyeti ile görüşmesinden sonra Öcalan'ın mektubu okundu. Öcalan terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulundu. Yapılan çağrıda, "Kendinizi feshedin. Tüm kademeler silah bıraksın" denildi.

PYD VE YPG SİLAH BIRAKACAK MI?