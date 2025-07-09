Teröristbaşı Öcalan serbest kalacak mı? Son açıklaması çok dikkat çekici: "Özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim"

'PKK elebaşı Abdullah Öcalan serbest kalacak' iddiaları aylar öncesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında bugün videolu açıklama yapan Öcalan dikkat çeken ifadeler kullandı. Öcalan, "Benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına sayılı günler kala teröristbaşı Öcalan tarafından dikkat çeken bir video mesaj yayınlandı.

Tarihi bir süreçte olunduğunu belirten terör örgütü lideri Öcalan, özgürlüğüyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Öcalan açıklamasında özgür kalmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tabidir. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum."

'ÖCALAN SERBEST KALACAK' İDDİASI YALANLANMIŞTI

Öte yandan, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Nisan ayında "Öcalan, haziran ayında serbest kalacak" iddialarına cevap vermişti.

İddiaların gerçeği yansıtmadığının vurgulandığı metinde "Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin herhangi bir pazarlık yapması söz konusu değildir." denilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da mayıs ayında 'Öcalan serbest mi kalacak?' sorusuna "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok." ifadelerini kullanmıştı.